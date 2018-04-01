正式宣戰 管中閔聲明：教育部推諉懈怠應承擔法律責任

2018-04-01 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大今年1月初選出校長當選人管中閔，卻因擔任獨董、論文、到對岸大學兼職等爭議，迄今仍未上任。 聯合報系資料照 分享 facebook 台大校長當選人管中閔原定2月1日上任，教育部至今仍未核定，公文仍躺在教育部人事處。管中閔今天在臉書二度發表聲明，重話指教育部推諉懈怠、違法而不作為，不依法核示新校長聘任案，致使台大校務決策與年度財務窒礙難行，教育部及相關人員自應承擔法律責任。管更說，為學術自由與大學自治，定當堅持到底。無異對教部正式宣戰、進入司法火線。

管中閔1月5日當選台大校長後，風波不斷。歷經1月底重開校長遴選委員會確認管中閔當選「無疑義」，與上月24日，台大校務會議以絕對多數擱置卡管五項提案。

管中閔於上月22日發表聲明，要求教育部於3月底前決定聘任與否。昨天是3月最後一天，教育部仍未作出最後決定。

管中閔今天二度發表聲明，呼應最近法界意見，依大學法、教育部對本屆台大新校長之聘任有其法定期限，最遲不得逾越今年3月18日。

管中閔聲明全文如下：

一、依大學法第9條意旨，教育部對公立大學遴選委員會所選任之新校長，應在一定之法定期限內予以聘任；教育部對本屆台灣大學新校長之聘任，最遲不得逾越今年3月18日之最後期限。 二、台灣大學校務會議已於3月24日表達明確共識，對台灣大學報請聘任由遴選委員會所選出之新校長，教育部應速予核示。 三、教育部推諉懈怠，違法而不作為，不依法核示新校長聘任案，致使台灣大學校務決策與年度財務窒礙難行，教育部及相關人員自應承擔法律責任。 四、本人為學術自由與大學自治，定當堅持到底。