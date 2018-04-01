教育部不甩管爺最後通牒 卡管歹戲繼續拖棚

2018-04-01 02:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



歹戲繼續拖棚！台大校長當選人管中閔原定2月1日上任，歷經重開校長遴選委員會與校務會議等程序，教育部卻遲未聘任。管中閔曾在臉書發表聲明，要求教育部於3月底前決定聘任與否。昨天是3月最後一天，教育部仍未作出最後決定。

教育部次長林騰蛟昨表示，教育部針對台大有關校長遴選當選人管中閔資格及程序之疑慮，就目前掌握之調查事證與學校回復說明，逐項進行檢視釐清，目前正循行政程序處理中，近日即會做出適法性的處理。管中閔助理則表示，管中閔暫時不會對此事作出回應。

台灣大學校長遴選委員會1月5日遴選出新任校長為管中閔後，教育部至今遲未聘任，期間連發好幾個公文要求釐清獨董利益迴避、資訊揭露、赴陸兼職及學術倫理等問題，除了教育部外，包括立法院、科技部、監察院、台北地檢署等單位也都介入此案。

日前教育部稱要待校務會議召開後，根據校務會議的結論做適法性處理。3月22日台大校務會議召開前夕，管中閔在臉書發表聲明，「敬請教育部於3月底前、對台大校長遴選委員會報請聘任本人為台灣大學校長一事，應為准否之函示。」

隨後台大在24日召開校務會議，會議再度釐清台大校長當選人管中閔的爭議，並擱置所有卡管相關提案不討論。外界原樂觀估計教育部很快便會核定，讓管爺正式變成管校長。沒想到過了一周，教育部仍然老神在在、維持一貫說法「近日即會作出適法性處理」。眼看管中閔的「最後通牒」期限已過，教育部依然沒有動靜

推測教育部的做法，有三大可能。一是教育部決定核任，但因為管中閔之前曾下最後通牒，教育部基於面子問題，不想成為「聽準校長話的教育部」，故意不在管爺要求的最後期限內核任，也稍微安撫反管派。

二是教育部繼續「觀察風向」，慢慢決定核任與否；三則是決定不核任，但暫時不公布。然而這兩種都是「拖延戰術」，對於台灣的大學自主與台大的發展，都是嚴重的傷害。