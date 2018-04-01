新聞眼／台灣高教力 經得起這樣拖延嗎？

2018-04-01 00:14 聯合報 本報記者陳宛茜 聯合報 本報記者 張錦弘



台大1月初選出校長當選人管中閔，卻因擔任獨董等爭議，迄今仍未上任。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台大廿四日開完教育部要求的校務會議，再度釐清台大校長當選人管中閔的爭議，並擱置所有相關提案不討論。外界原樂觀估計教育部很快便會核定。沒想到過了一周，教育部仍維持一貫說法「近日即會作出適法性處理」，讓人霧裡看花。

推測教育部的做法，有三大可能。一是教育部決定核任，但因為管曾下最後通牒，教育部基於面子問題，不想成為「聽校長話的教育部」，故意推遲核任時間，也稍微安撫反管派。

第二個方案是教育部繼續「觀察風向」，再決定核不核任。第三個方向則是決定不核任，但暫時不公布。然而這兩種都是「拖延戰術」，對於台灣大學自主與台大的發展與永續經營，都是嚴重的傷害。

台大前校長楊泮池去年六月卸任，由代理校長代理迄今。此時正是台灣高教轉型關鍵時刻，高教龍頭的台大長期缺乏掌舵人，台灣高教力，經得起這樣的拖延嗎？

教育部的遲不聘任，也為校長遴選制度創下許多惡例。根據教育部處裡管案的作法，只要有人不滿意當選人出來爆料，教育部便得「依行政程序做適法性處理」，成為台灣校長遴選之路的惡性循環。而教育部針對管案對台大提出的種種要求，包括開遴委會和校務會議等，台大照做後，教育部卻食言遲不處理，也讓教育部的公信力大打折扣。

最後，遲不聘任也可能讓教育部官員吃上官司。管中閔的義務律師團便曾表示，教育部使台大兩個多月缺校長，不但構成公務員怠於執行職務的國家賠償責任，同時也構成刑法第一三○條的瀆職罪。台灣的教育部長若因為「卡管」吃上瀆職罪，光是被傳喚上法庭，便已構成國際笑話。