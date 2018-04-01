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最後通牒日…管中閔聘任案 教部：近日處理

2018-04-01 00:10聯合報 記者陳宛茜林良齊／台北報導

台大準校長管中閔日前向教育部下「最後通牒」，但教育部仍繼續拖延。 圖／聯合報系資...
台大準校長管中閔日前向教育部下「最後通牒」，但教育部仍繼續拖延。 圖／聯合報系資料照片
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台大準校長管中閔原定二月一日上任，歷經重開校長遴選委員會與校務會議等程序，校方釐清各種爭議，教育部卻遲未聘任。管中閔曾在臉書發表聲明，要求教育部於三月底前決定聘任與否。昨天是「最後通牒日」，教育部仍未聘任。

教育部次長林騰蛟昨表示，教育部針對台大校長遴選當選人管中閔資格及程序之疑慮，就目前掌握之調查事證與學校回覆說明，逐項進行檢視釐清，目前正循行政程序處理中，近日即會做出適法性的處理。管中閔助理則表示，管中閔暫時不會對此作出回應。

台大校長遴選委員會一月五日選出新校長管中閔，教育部至今仍不聘任，還連發八道公文要求釐清獨董利益迴避、資訊揭露、赴陸兼職及學術倫理等問題。

日前教育部稱要待校務會議召開後，根據結論做適法性處理。三月廿二日台大校務會議召開前夕，管中閔在臉書發表聲明，「敬請教育部於三月底前、對台大校長遴選委員會報請聘任本人為台灣大學校長一事，應為准否之函示。」 台大廿四日召開臨時校務會議，其中針對管中閔的五件討論提案全遭擱置，台大並呼籲請教育部「依法行政」，並火速在廿六日將校務會議紀錄送往教育部。但教育部迄今仍未核定。

對此，為了支持大學自主串連組成的義務律師團代表俞大衛表示，教育部上上周便說「近日內要有適法性處理」，目前律師團也已對教育部各種回應做「沙盤推演」準備對策。會採訴願或行政訴訟？「都有可能」，他表示還沒做最後決定。

教育部管中閔台大

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