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管中閔涉違法兼課？北檢將發傳票

2018-03-29 11:24聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台大校長遴選風波延燒，當選人台大財經系特聘教授管中閔，遭媒體踢爆涉及從二00五年起於中國廈門大學等多所大學違法兼課，台北地檢署火速分「他字案」調查，將儘速查明管中閔是否涉違反《兩岸關係條例》、《公務人員服務法》、《國家機密保護法》等。據透露，承辦檢察官致電台大財經系，預告近期將向管中閔發出傳票，請他到案說明。

台大今年1月初選出校長當選人管中閔，卻因擔任獨董、論文、到對岸大學兼職等爭議，迄...
台大今年1月初選出校長當選人管中閔，卻因擔任獨董、論文、到對岸大學兼職等爭議，迄今仍未上任。報系資料照
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台大上週六召開臨時校務會議，台大管理學院代表在會議上指出，管院已在3月19日發函給廈門大學，以查明管在廈大王亞南經濟研究院的兼任教職身分，廈門大學則已回覆公文，管並無在廈大擔任碩博士生導師，所擔任的只是榮譽職客座教授，也並未在該校兼課與領取薪水。

台大人事室代表也指出，管中閔在2012年至2015年到行政院服務，而根據國家機密保護法、兩岸人民關係條例，卸任官員若要前往大陸，都要與移民署申請，獲得許可後才可前往，而管在2015年2月至2016年2月期間，共申請進入大陸4次，但實際前往3次，1次撤銷。

據了解，北檢上週接獲民眾檢舉，指管中閔身為受到管制的離職政務人員，卻在卸任國發會主委後未經報備核准就到中國兼課，違反《國家機密保護法》有關涉密退職政務人員管制三年登陸相關規定。

檢舉另指出，中國日前甫公布惠台卅一項措施，廈門大學王亞南經濟研究院於今年三月五日，在國際學生招生網公布「2018年英授課博士專業」招生資料，「數量經濟學」與「金融學」兩門專業領域課程，管中閔被列為授課專業導師。

檢舉指出，管中閔於二00五年起曾在中國大陸廈門大學、西安交大、華中科技大學等校兼職，但依據《教育人員任用條例》規定，專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。

北檢接獲檢舉資料後，火速分他案調查，交由重大專組團隊辦案，將函詢相關單位、調閱文書資料，查清管中閔是否有兼課，以及若有的話，是否有事先申請許可獲准，釐清有無觸及刑責、行政罰責。

管中閔台大廈門

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