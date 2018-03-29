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國台辦談管中閔爭議 李茂生：豬隊友實例

2018-03-29 06:41聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中共國台辦發言人安峰山28日主持例行新聞發佈會，談及台大校長當選人管中閔爭議。圖...
中共國台辦發言人安峰山28日主持例行新聞發佈會，談及台大校長當選人管中閔爭議。圖／中新社資料照
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中共國台辦發言人安峰山28日主持例行新聞發佈會，談及台大校長當選人管中閔爭議，指管中閔並未在廈門大學授課等。對此，台大教授李茂生在臉書諷，「你不知道什麼叫做豬隊友嗎？給你一個實際上例子」。

李茂生表示，區區一個大學校長的爭議，竟然變成藍綠鬥法，甚至兩岸關係的議題。下一步會不會成為國際或甚至宇宙大事？

台大李茂生管中閔

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