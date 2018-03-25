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台大校務會議「卡管」失敗 律師：擱置議案也是表態

2018-03-25 08:44聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大昨天舉行臨時校務會議，五個與校長遴選有關的議案全數被擱置。記者曾吉松／攝影
台大昨天舉行臨時校務會議，五個與校長遴選有關的議案全數被擱置。記者曾吉松／攝影
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部分台大師生不滿昨天臨時校務會議五個與校長遴選有關的議案全數擱置，指等於「沒結論」、「沒處理」。對此，律師俞大衛表示，擱置是合法的，也就是無須討論，不必處理。台大校務會議代表是用擱置來表達反對及不適合討論的意思，不是沒有處理，而是表明不需要處理。

文化大學行政管理系助理教授項程華表示，臨時校務會議沒有通過任何改變之前決議的動議，校務會議「卡管」是失敗的，教育部只能盡快核定聘任案。

被擱置的5項提案包括「成立台大校長遴選爭議委員會調查小組」、「認定台大校長遴選程序無效」、「要求釐清管中閔學術倫理爭議」、「要求台大遴選委員會報告」、「檢討台大校長遴選規章」等。

連署提案發起臨時校務會議的學生代表童昱文說，開了七、八小時的會，關於調查、認定遴選爭議的案子全被擱置不願處理，也沒有做出相關決議。

然而，俞大衛分析，五個議案中，遴選結果無效及組成調查小組這兩個案，大家認為校務會議無權處理。另外三案（學倫、制度檢討、遴委會提報告），大家認為已經選出校長，應早日聘用，所以不宜現在討論。

俞大衛說，多數台大校務會議代表昨天原本要退回議案，但議事人員提醒，議案已提出後，沒有退回這個選項，於是改為擱置。擱置就是放在一旁，暫不討論，在散會前如果無人再提案要將擱置案重新拿出來討論，這個議案就不存在。

項程華表示，擱置動議，是議事規則裡的「附屬動議」，用在處理主動議不適宜現在討論的一種權宜措施。被擱置的主動議，當需要被討論時，可以提抽出動議，在場代表同意抽出就進入討論議程。所以，擱置不代表議案被打消，可是一直被擱置，就等同打消。擱置動議在場，不可以討論，直接就要不要擱置進行表決。

項程華說，學理上，擱置動議是比否決稍微和緩的權宜之計，大家各退一步保留以後時機更成熟時再提出來討論。這是台大校務會議一個權宜措施，讓教育部面對社會大眾自己做出聘任與否的決定。

至於有台大老師認為，昨天校務會議等於「沒結論」，項程華說，昨天下午例行校務會議有關「要求教育部聘任」的臨時動議沒通過（人數不足而流會），則是要問流會前校務會議的狀態是什麼。

他說，就算臨時提案沒表決，也是回到前一次校務會議的結論，就是「推薦管中閔等五位人選由遴選委員會選舉之」，這是校務會議討論校長遴選的最後狀態，如果沒有被新決議推翻之前，都應代表校務會議最後的意思，正確講是「沒有得到應該改變之前決議的結論」，而不是「沒結論」。

台大教育部管中閔
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