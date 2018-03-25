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若教部月底未核聘 律師團建議管提行政救濟

2018-03-25 00:15聯合報 記者馮靖惠／台北報導

台大人事室澄清管中閔並無違法赴陸及兼職。 圖／聯合報系資料照片
台大人事室澄清管中閔並無違法赴陸及兼職。 圖／聯合報系資料照片
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台大昨天臨時校務會議，台大人事室澄清管中閔並無違法赴陸及兼職，外界認為終還管中閔清白，且會中「卡管」相關提案也全數被擱置。據了解，管中閔獲悉會議結果，只是點點頭、不發一語，對外仍保持沉默。此外，若三月底教育部仍不核聘，自組為管發起的義務律師團建議，可提出行政救濟。

管中閔日前遭控違反國家機密保護法，北檢列案偵查後，有幾位律師主動串聯組成義務律師團為管中閔提供法律諮商。義務律師團前天首度與管會面，討論法律攻防的準備工作。會中有律師建議管中閔應採取行政救濟，依行政救濟法提起訴願與行政訴訟。與會人士表示，管中閔當場未表示任何意見。

義務律師團成員包括俞大衛、張宸浩、伍涵筠、蔡明家律師等十多人，他們認為，無論昨天台大校務會議結果如何，都不會動搖管中閔當選校長的遴選結果。因為校務會議已依大學法，由會議制定的遴選要點授權遴選委員會遴選新校長。

管中閔廿二日終於首度公開發聲明，正面迎戰這個風波。當時，他強調「大學校長遴選，依大學法為校長遴選委員會職權」，意指校務會議依法不能決定校長人事，管也下最後通牒，要教育部三月底前決定是否核定人事案。若三月底教育部仍不核聘，律師團可提出訴願或再進行行政訴訟。

台大法律系校友的俞大衛表示，依據大學法第九條，一月五日台大遴委會選出管中閔為新校長，台大一月十日把遴選結果報到教育部，教育部就有予以聘任的行政處分義務，但教育部已超過兩個月沒作為。他說，若是應為行政處分，卻未在兩個月內為行政處分，原來應該受處分的人，可提起訴願；訴願若被駁回，可再提行政訴訟，這是行政救濟的管道。

管中閔教育部台大
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