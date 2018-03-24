管爺六大提案全遭擱置 曾志朗:有是非觀念

2018-03-24 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台大今天舉行校務會議，會中關於管中閔台大校長遴選爭議的六大提案全遭擱置或不討論。對此，教育部前部長、中研院院士曾志朗認為，這代表校務會議代表「有是非觀念」，認為校務會議「沒必要」討論這些議題。台大社會系副教授范雲則說，此一結果代表台大對於大學自主、校園民主的理解，「老師不如學生」。

之前教育部明確表示，教育部將參酌台大校務會議的結論，對於是否核任管中閔的校長資格，做適法性處理。校務會議卻「擱置」所有關於管中閔當選台大校長爭議的提案，未進行實質討論，等於把球丟回給教育部。

曾志朗表示，有人針對此一結果批判校務代表「不負責」。但他認為，「擱置」表示校務會議代表明是非，知道校務會議無權改變這一次的校長遴選結果，「校務會議只能針對下一次校長遴選制度討論如何改進，而不該討論已經出現的結果」。校務會議既已把校長遴選授權予遴委會，就必須相信他們的決定，「即使過程有瑕疵，也應該是修下一次的遴選辦法」。

「台大校長遴選，不只結果重要，過程也很重要」。范雲表示，身為學生時代就追求校園民主的台大人，對於校務會議針對校長遴選過程的種種爭議，不實質討論、卻選擇「粗暴地擱置」，她感到「失望、難以接受」。

此次提案多由學生代表提出，同意「擱置」者多為教授代表。范雲認為，這代表大學教授對程序正義、大學自主、校園民主的理解，「老師不如學生」。