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台大校務會議論管案 校方請2律師列席

2018-03-24 10:01中央社 台北24日電

台灣大學遴選出的新校長管中閔，至今仍無法上任。台大今天上午9時開始召開校務會議，代理校長郭大維特別商請2位律師列席，說明與法律相關的爭議。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出擔任企業獨立董事、論文案、到中國大陸兼職等爭議，教育部至今未核定管中閔人事。

台大今天召開校務會議，一共有5個提案與校長遴選有關，包括成立校長遴選爭議委員會調查小組、認定校長遴選程序無效、要求釐清管中閔學術倫理爭議、要求遴選委員會報告、以及檢討校長遴選規章等。

今天會議吸引大量媒體到場，代理校長郭大維會前受訪被問及，律師邱一峰及等人昨天（23日）赴北檢按鈴控告管中閔未主動揭露兼職台灣大獨董，告校方多位行政主管圖利。郭大維僅低調表示：「現在不能做任何評論，我們完全行政中立」。

今天上午9時14分，郭大維宣布出席人數達規定，正式召開校務會議。他一開始致詞就提到，校長遴選在這段時間以來，在校內外造成許多對立和不安，希望今天經過討論後，能做出些共同決定。

郭大維今天並特別商請2位律師出席，就相關法律問題提供諮詢，讓校務會議代表在充分資訊下做理性討論。隨後也宣布將原本排在下午、與校長遴選有關的4個提案，一併提到早上討論。

一位與會校務會議代表私下受訪表示，今天部分提案有法律爭議，例如認定校長遴選無效，可能不是校務會議的權限，需要法律專家釐清。依照「大學法」，公立大學校長是由校長遴選委員會遴選，再由教育部聘任。

目前會議仍在進行，學生代表童昱文等人一開始就質疑，2月26日就將開會連署送到程序委員會，按理需15天內召開，不知為何會拖到今天才開會，提出程序質疑。

管中閔教育部台大
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