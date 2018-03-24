一家兩代14人椰林家族 劉兆玄籲台大人拿出學術良心

2018-03-24 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳洛薇 ╱即時報導



行政院前院長劉兆玄今天以台大校友身分提出呼籲。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

「這是捍衛大學自主的關鍵時刻！」行政院前院長劉兆玄今天以台大校友身分提出懇切呼籲，針對台大校務會議今天開會討論準校長管中閔遴選爭議案，劉兆玄說，自己的家族兩代中有14人畢業於台大，就讀科系涵蓋了理、工、電資、文、農、法、醫及管理8個學院，可以稱得是「椰林家族」，對在台大校園裡的生涯都充滿了感激的心和美好的回憶。

劉兆玄兄弟中有兩人從事高等教育，分別做過大學教授和校長；劉兆漢曾任國立中央大學校長12年，劉兆玄則擔任過6年的清華大學校長及4年的東吳大學校長。劉兆玄說，國立大學之間雖有良性競爭，但大家無不由衷地期望母校台大──台灣高等教育的龍頭，能夠在研究、教學、社會服務各方面突飛猛進，早日晉身國際一流大學的行列。

「對於近日鬧得沸沸揚揚的台大校長遴選案，我覺得有必要說幾句話」劉兆玄指出，國立大學校長的遴選辦法於法有據，各校依法在施行辦法上自訂大同小異的內規，經校務會議通過後就該依法規執行，遴選出來的校長人選報教育部聘任，這一程序行之有年，雖不完美，大致體現了大學自治的精神，大家似乎也能接受（其實世上沒有「完美」的遴選辦法，蔡元培、梅貽琦、傅斯年都是官派的）。但是從來沒有一次發生像這次台大遴選校長的情形：

校務會議通過了遴選辦法、遴選委員會名單、候選人名單，等到選出了校長，呈報教育部核定時，先是立院有委員對當選者質疑，然後教育部根據媒體「爆料」連發七、八道公文要求台大調查、回覆，台大一一照辦後，教育部仍不核准，也不具體說明為何不能核准，讓一個主管人事的官員不斷在媒體上大言放話，然後是監察委員行文台大調查，然後是檢察官分案調查……政府幾乎動員了五權憲法來阻撓，蔚為天下奇觀。

劉兆玄表示，這件事從一月初鬧到今天，足足兩個半月有餘，就是要拖足時間退回給台大臨時校務會議來決定，似乎這一切紛擾只要開一次臨時會就可解決，懂得大學校務運作的人都知道並非如此，校務會議沒有遴選校長的權責（不然何須有遴選委員會？），但校務會議卻有權對任何不當的勢力黑手伸入校園說「不」的權力和尊嚴。

「在此攸關母校前途的緊要關頭，我們憂心不已，但是對政府的作為無力可施」劉兆玄呼籲，他只能卑微地奉學術獨立、大學自主之名，輕聲懇請母校的校務委員們，善盡您的職責！