今台大校務會議要拔管？律師：結果無法動搖遴選事實

2018-03-24 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣大學準校長管中閔當選後風波不斷，台大今天召開兩場校務會議，上午先召開臨時校務會議，下午則召開正式校務會議。臨時校務會議由法律學院學生代表童昱文發起連署，其中包括「應認定本次校長遴選程序因瑕疵而無效」案最受矚目。自主串連支持大學自主的義務律師團律師俞大衛表示，就算「遴選結果無效」提案通過，這個決議也是無效的，並不會動搖管中閔當選的遴選結果，因為校務會議對這件事根本沒有決議權和管轄權。

俞大衛指出，反管的師生，提出「應認定本次校長遴選程序因瑕疵而無效」的議案，不管決議如何，都是「於法無據」，也毫無效力。因為校務會議已經通過台大校長遴選辦法，並且依據遴選要點組成遴委會，依據要點所規定的程序選出新校長。也就是說，校務會議已經授權遴委會選出校長，這個事實是不能改變的。

俞大衛表示，台大校務會議已經依據《大學法》，由其自行制定的遴選要點授權遴選委員會遴選新校長，就如同考試院已經授權命題委員出題與改考卷，不能因為錄取人選不合己意而撤銷重來，是一樣的道理。對於結果，只能照單全收，最多只能看分數有沒有算錯，不能再介入實質審查。

「遴選委員會已經依據有效法令、沒有違背遊戲規則選出新校長，有什麼理由說他是無效的？」

反管的台大師生認為，因為管中閔沒有揭露其台灣大哥大獨董身分，許多校務會議代表是在不知情的情況下進行推薦投票。教育部長潘文忠之前也口徑一致地說，基於台大校長遴選須經校務會議1/3代表同意才能成為候選人，校務會議仍扮演同意推薦的角色，等台大開完校務會議後，再作出適法性處理。

對此，俞大衛說，台大校長候選人必須通過校務會議代表1/3推薦投票，才能進入決選，且達到1/3門檻就不再計票。首先，他認為，這個機制並沒有賦予校務會議任何的決議權，因為校務會議代表推薦投票，只是校務會議代表個人的投票，不是校務會議的決議。

此外，俞大衛說，反管派一直指管中閔的校長候選人被推薦表格上未寫台灣大獨董，可是事實上，這個推薦表，校務會議代表從頭到尾都沒有機會看到，也就是說，不論管的獨董身分有沒有寫在推薦表的兼職欄中，校務會議代表也完全沒機會接觸到這個推薦表，因此根本不足以影響推薦投票。他強調，揭不揭露獨董身分，跟當時校務會議的推薦投票，根本毫無因果關係。

俞大衛還說，遴選過程中，校務會議代表參加治校理念說明會的出席率非常低，現在只是因為不滿意遴選結果，就事後檢驗、挑毛病，事實上，那些人當初根本沒有好好參加治校理念說明會。

此外，針對近日爆發的管中閔涉嫌違法赴大陸大學兼職，甚至在卸任國發會主委後，未經報備核准就到大陸兼課。對此，俞大衛說，「這兩件事都是抹黑的手段，跟遴選結果的合法性是無關的。」退一萬步而言，就算真的有什麼，也並不違反校長遴選規定，「因為這是毫無關聯的兩件事。」