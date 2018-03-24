管案兩派決戰！ 台大今開校務會議討論

2018-03-24 02:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台大校長當選人管中閔原訂2月1日上任，卻因擔任獨董、論文、到對岸大學兼職等爭議，迄今仍無法上任。台大今天將召開兩場校務會議，討論管中閔與台大校長遴選等相關爭議，結果將成為教育部是否核任管中閔的依據，因此被認為是挺管、反管派的最後決戰。

台大今天上午、下午將舉行臨時校務會議與正式校務會議，校務會議代表提出包括「應認定本次校長遴選程序因瑕疵而無效」、「校務會議尊重校長遴選委員會決議，追認管中閔當選應無疑義」，以及檢討校長遴選規章、釐清管中閔學術倫理爭議、建議成立校長遴選爭議委員會調查小組等提案。

兩場校務會議的結果，將是管中閔能否當上台大校長的關鍵。教育部前天表示，關於台大校長人事案，將等台大召開校務會議討論校長遴選問題後，再做適法性的處理。管中閔也發出聲明，要求教育部在3月底之前決定是否核定人事案。

若校務會議結論是管的人事案並無疑義，預料教育部會在3月底前核準管中閔上任；若會議通過「遴選無效」的提案，台大人事案陷入僵局，可能重啟遴選程序，台大至少一年半沒有校長。

挺管、反管派決戰倒數計時，昨天各自行動。律師詹晉鑒偕數名台大校友，昨天到台北地檢署，針對管中閔未揭露獨董一事提告。他們提告管中閔及台灣大哥大副董事長蔡明興涉偽造文書，遴選委員郭大維、陳維昭、黃韻如等人涉嫌違反「刑法」圖利罪。