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「拒絕政治恐攻」 台大學生發起肥皂箱論壇

2018-03-23 13:49聯合報 記者林良齊╱即時報導、記者鄭清元╱影音攝影

「拒絕政治恐攻，還我大學自治」。台大學生今天中午在校園內部發起「台大傅鐘肥皂箱論壇」，邀請多位教師參與，希望透過野台開講的模式，讓更多人重視台大校長遴選一事。

台灣大學校長遴選委員會今年1月5日遴選出管中閔為校長當選人後，教育部遲遲未聘任，並接連發函釐清各種事項，包括利益迴避、兼職、學術倫理等，除了動用行政力量，包括立法院、監察院等，近日甚至連台北地檢署也開始調查，遭外界質疑存心讓管無法上任。

發起的學生林汶郁表示，校長無法上任影響，導致無法撥款下來，包括藝文中心今年的預算因此卡住，今年是台大校慶90周年，但藝文演出、公共藝術停擺，職員的薪水只能用校務基金支應，也影響交換學生計畫、雙聯學位等推動，這些都是台大校長要帶領校務單位共同簽署、合作的。

不少台大人在傅鐘前發表意見。記者鄭清元／攝影
不少台大人在傅鐘前發表意見。記者鄭清元／攝影
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林汶郁也說，除了無法簽署長期性、大型的計畫外，甚至連競爭型計畫的經費可能也會因此受限。她強調，台大已經原地踏步近3個月，「期間不知道被多少的學校超越」。

至於是否擔心管中閔辭任校長當選人一職？林汶郁說，十分憂心，如果發生這樣的事「台大勢必群龍無首」，影響大型計畫執行與運作；而是否會去周六的臨時校務會議表達意見？她則說，真理自在人心，期待校務會議代表能夠明辨是非。

學生在傅鐘前搭起布條表達訴求。記者鄭清元／攝影
學生在傅鐘前搭起布條表達訴求。記者鄭清元／攝影
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「拒絕政治恐攻，還我大學自治」。台大學生今天中午在校園內部發起「台大傅鐘肥皂箱論...
「拒絕政治恐攻，還我大學自治」。台大學生今天中午在校園內部發起「台大傅鐘肥皂箱論壇」，邀請多位教師參與，希望透過野台開講的模式讓更多人重視台大校長遴選一事。記者林良齊／攝影
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台大管中閔教育部
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