「拒絕政治恐攻」 台大學生發起肥皂箱論壇

「拒絕政治恐攻，還我大學自治」。台大學生今天中午在校園內部發起「台大傅鐘肥皂箱論壇」，邀請多位教師參與，希望透過野台開講的模式，讓更多人重視台大校長遴選一事。

台灣大學校長遴選委員會今年1月5日遴選出管中閔為校長當選人後，教育部遲遲未聘任，並接連發函釐清各種事項，包括利益迴避、兼職、學術倫理等，除了動用行政力量，包括立法院、監察院等，近日甚至連台北地檢署也開始調查，遭外界質疑存心讓管無法上任。

發起的學生林汶郁表示，校長無法上任影響，導致無法撥款下來，包括藝文中心今年的預算因此卡住，今年是台大校慶90周年，但藝文演出、公共藝術停擺，職員的薪水只能用校務基金支應，也影響交換學生計畫、雙聯學位等推動，這些都是台大校長要帶領校務單位共同簽署、合作的。 不少台大人在傅鐘前發表意見。記者鄭清元／攝影 分享 facebook

林汶郁也說，除了無法簽署長期性、大型的計畫外，甚至連競爭型計畫的經費可能也會因此受限。她強調，台大已經原地踏步近3個月，「期間不知道被多少的學校超越」。