新聞眼／卡管歹戲再拖？爭議說清楚

2018-03-23 00:08 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 張錦弘



將接任台大校長的管中閔接受本報系專訪，因為眼睛開刀怕光所以帶著太陽眼鏡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「卡管」案延燒兩個多月，台大準校長管中閔昨首次發表聲明，但他口中「莫須有」的關鍵爭議，例如是否違法到大陸兼職，卻未具體釐清，外界依舊霧裡看花。台大臨時校務會議明天即將討論管案，管中閔應找回過去「爺們」的霸氣，在會前把相關爭議一次說清楚，好讓校務會議代表藉以務實討論，教育部也才不會歹戲拖棚。

管中閔競逐台大校長，原本不被看好，但他在遴選委員會面談及治校理念發表會上的表現，令人刮目相看，最後以最高票獲遴選為校長；隔兩天還舉行記者會，有問必答，意氣風發。

但隨後發生一連串「卡管」爭議，外界卻只能每天緊盯他的臉書回應，好不容易盼到他發文，要不是三字文「莫須有」，就是在「掉書袋」，引用馬克吐溫等文豪的作品，影射卡管抹黑、助長仇恨等，但針對指控，從未向外界舉證說明如何莫須有？反給外界更多操作空間。

以被指控抄襲研究生論文為例，事後證明，反而是研究生引用他先發表的手稿，這其實很容易釐清，但他完全不回應。至於他卸任研考會主委後，是否未經核准就在管制期內到大陸，甚至到廈門大學等校兼職，更是一翻兩瞪眼，說清楚很快就能堵住質疑聲浪。

就算是管中閔過去有其他考量決定不出聲，但就在臨時校務會議「決生死」這刻，更應該釐清外界爭議，不僅可為無法參加校務會議的自己辯護，也是他應讓校務會議代表全盤了解實情的責任。

至於教育部，一路對外表明管案秉持行政中立，昨天還要外界勿過度政治化，但從立委、監委、到北檢的一連串動作，「卡管」爭議早已政治化；同樣發生校長遴選爭議，陽明大學輕放、台大卻刁難，教育部也難自圓其說。