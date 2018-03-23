挺管反管續嗆 難有交集

2018-03-23 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／台北報導



農委會前主委陳保基說，管中閔若被逼退，將是台灣的悲哀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「卡管」案昨再次成為話題，管中閔昨早先在臉書發文，引用馬克吐溫小說「競選州長」因不堪被抹黑退選的段落，下午則發布聲明，要教育部月底前給個答案，引發外界關切教育部若繼續卡管，管是否退出？對此，支持與反對者看法各異，似難有交集。

台大教授、農委會前主委陳保基說，管若真的不玩了，「將是台灣的悲哀」，全球大學沒人會對一個合法選出的校長這樣做；台大遴委會已把遴選程序都走完，還破例開第二次會，做出毫無疑義的結論，教育部讓人「匪夷所思！」

文化部前部長龍應台在臉書貼文「野蠻有沒有限度？」指破壞制度，比貪汙或決策失誤對國家的長遠傷害更大。這次行政院介入台大校長任命，是蔡政府兩年來違法違憲、一系列破壞民主制度紀錄裡最嚴重的行為。

「管中閔浪費大家太多時間，管案拖這麼久，他自己要負最大責任！」曾多次公開批評管中閔、連署要求釐清爭議的台大物理系特聘教授林敏聰昨晚說，管案很多爭議，其實只要管站出來，出示幾張文件，五分鐘內就可說清楚，很單純，管卻一直不明講。

台大社會系副教授范雲認為，台大校長遴選辦法是校務會議訂的，遴委也是校務會議選的，面對利益迴避等種種爭議，遴委會雖做出「毫無疑義」的結論，但顯然許多校內師生無法接受。若遴選會無法決定，就應交由校務會議討論。

另，邱一峰等台大教授、校友昨晚也發出聲明，今天將向北檢告發管中閔未揭露台灣大哥大獨立董事身分，涉犯使公務員登載不實偽造文書罪嫌。