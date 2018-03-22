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學校考卷補習班做過 師指責她：知情不報 作弊！

神隱不解釋！台大教授：管案拖太久 管爺負最大責任

2018-03-22 22:32聯合報 記者張錦弘╱即時報導

台大準校長管中閔。本報資料照
台大準校長管中閔。本報資料照
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台大準校長管中閔聘任案卡在教育部兩個多月，一波三折、愈演愈烈。就在台大周六將召開臨時校務會議討論本案之際，一向沉默的管中閔今天下午反守為攻，在臉書首發公開聲明反擊，指政府各部門不斷製造不實指控，教育部再配合推諉懈怠。他下最後通牒，請教育部三月底前決定是否核定人事案。不過，管中閔的聲明，依然未具體舉證，被指違法到大陸兼課等爭議，是真的「莫須有」的罪名。

「管中閔浪費大家太多時間，管案拖這麼久，他自己要負最大責任！」台大物理系特聘教授林敏聰今晚指出，管中閔案很多爭議，只要管站出來，出示幾張文件，5分鐘內就可說清楚，其實很單純，管卻一直不明講。

林敏聰舉例，管中閔是否未經台大核准，就先去當台灣大哥大獨董、參與台灣大會議；或未經核准就違法在管制期內到大陸、甚至到大陸的大學兼職指導研究生等，都早應站出來講清楚，無關藍綠。例如若管沒在廈大兼職、指導研究生，但廈大的相關招生簡章或網站，卻擅自納入，更應舉證向廈大抗議，但管完全沒任何說明。

台大社會系副教授范雲指出，台大校長遴選辦法是校務會議訂的，遴選委員也是校務會議選的，面對利益迴避等種種爭議，台大校長遴選委員會雖然做出「毫無疑義」的結論，但顯然許多校內師生無法接受。

范雲說，台大校長的位置舉足輕重，各方政治力難免會介入，但管中閔案引發的爭議，不單是政治力介入，還有師生對新校長有不同期待、及程序正義的問題。既然遴委會不能解決爭議，就應回歸大學法大學自治精神，交由校務會議討論，若仍無法處理，負監督之責的教育部應依法解決。

台大管中閔教育部
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