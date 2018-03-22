管中閔批「政治恐攻」 教育部：不用過度政治化

2018-03-22 14:52 中央社 台北22日電



管中閔批評「卡管」事件是「政治恐攻」。 聯合報系資料照 分享 facebook

台大校長遴選爭議不斷，台大校長當選人管中閔批評是「政治恐攻」，教育部次長林騰蛟今天表示，不用過度政治化，教育部是依法釐清，請台大查明管中閔是否有到大陸違法兼課。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出擔任企業獨立董事、論文案等爭議；並有媒體爆料，管中閔2005年起曾在中國廈門大學等校涉嫌違法兼職，台北地檢署已分案調查，教育部至今未核定管中閔人事。

聯合報報導，管中閔說，獨董、學倫、大陸大學兼職，都是「莫須有」罪名，是「一連串的政治恐攻、鋪天蓋地的攻擊手法」。

林騰蛟上午出席行政院院會後記者會，會後受訪時表示，教育部是遵守行政中立，依法做資格的釐清及相關資訊的澄清，「我們認為不用把它過度政治化」，當然外界有不同看法的部份，教育部只能尊重。

對於管中閔可能涉及違法在中國大陸兼課，林騰蛟說，有時中國大陸大學公布資訊不知是真是假，所以要由台大以學校的正式管道去釐清，目前台大尚未回報調查結果，還需要一些時間。

林騰蛟表示，如果管中閔確實擔任專任教師、兼任或兼職未經核准，是違反規定；若是學術交流、一般常態性交流或短期客座講學則是可以的。管中閔屬於哪種型態，要由台大去釐清。

對於北檢已著手調查，林騰蛟回應，司法獨立，教育部尊重司法調查跟結果；教育部屬於行政機關，會請台大就管中閔就兼職跟到大陸的部分去查明。

媒體詢問，台大將於24日針對此案召開臨時校務會議，是否影響管中閔的校長當選資格？林騰蛟表示，在事實還沒釐清之前，教育部不做特定立場設定，屆時校務會議有結論後，教育部就會做適法性處理。

林騰蛟說明，台大校長遴選委員會在投票之前，是由校務會議先審查校長候選人資格並進行投票，有得票超過1/3門檻的候選人名單，才會送到遴委會去進行最後投票，因此校務會議有門檻推薦功能。

林騰蛟說，管中閔當時有通過校務會議門檻，但後來發生擔任獨董的資訊揭露問題，管中閔在候選人資料中沒有揭露此事，有些校務會議代表認為有影響投票，會不會因此有不同結果，靜待24日的校務會議結論。