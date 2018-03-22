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管中閔涉違法赴陸兼職 邱太三：北檢會調查

2018-03-22 10:17中央社 台北22日電

管中閔迄今仍無法上任台大校長。 聯合報系資料照
管中閔迄今仍無法上任台大校長。 聯合報系資料照
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台灣大學校長當選人管中閔遭媒體爆料，民國94年起曾在中國廈門大學等校違法兼職，遭檢舉違反國家機密保護法。法務部長邱太三今天說，管中閔有無違法，北檢會調查並對外公布。

「新頭殼」16日爆料，管中閔從94年起，曾在廈門大學、西安交大、華中科技大學等校擔任兼任教職。「自由時報」則報導，廈門大學王亞南經濟研究院證實管中閔確實有授課。

媒體報導，民眾檢舉管中閔身為受管制的離職政務人員，卻在未經報備核准下就到中國兼課，違反國家機密保護法相關規定。據了解，北檢已收到民眾檢舉情資，並分他字案進行調查，釐清管中閔是否涉及不法。

邱太三今天到立法院司法及法制委員會報告法務部業務，會前接受媒體訪問。

邱太三表示，根據國家機密保護法第26條規定，政務官基本上都是被管制的人員，在職時出境要報准，離職3年內也要報准，除非有依第26條第2項規定縮短期限，管中閔有無違法，北檢會調查對外公布。

媒體問到，故宮前院長馮明珠自行核定，卸任後4個月內就到中國當顧問，管中閔剛卸任就到中國有沒有可能違法。

邱太三說，要先看該單位有無縮短管制期限，馮明珠卸任前自行縮短管制期限引發爭議，因此法務部針對國家機密保護法修正進行處理，管中閔的部分，問北檢會比較清楚。

台大校長遴選會1月5日選出中央研究院士管中閔為新校長，原訂2月1日上任，後續卻傳出擔任企業獨立董事、論文案等爭議，教育部至今仍未核定管中閔人事。

此外，保外就醫的前總統陳水扁日前出席兒子陳致中的造勢晚會時上台，引來各界議論。邱太三說，台中監獄這一兩天就會處理。

管中閔邱太三
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