卡管案 王儷玲：再拖會讓人對教育體制失去信心

2018-03-21 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



國立政治大學副校長王儷玲。聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 台灣大學校長遴選爭議未休，而先前監察院提出糾正案，直指教育部對陽明大學校長及台大校長聘任一事「標準不一」，面對媒體詢問此事，陽明大學校長郭旭崧僅笑笑就稱「要趕行程先離去」，而即將在今年遴選出新任校長的政治大學，是否會擔心因「卡管」無法有好的人選願意投入？政大校長周行一僅說，目前政大校長遴選委員會如期進行，近期也公告徵選校長一事。

自從台灣大學校長遴選委員會今年1月初遴選出管中閔為校長當選人後，原訂2月1日上任，卻因教育部遲遲不肯發聘書導致管中閔至今無法上任，而教育部希望在本周由台大舉行的校務會議上，釐清爭議事項後，再做適法上的處理。

對此，「如果再不盡速核定、恐怕會讓大家對體制動搖」，政大副校長王儷玲說，從學校的立場來看程序已經完備，教育部要學校回應的學校也都給了合理的回應，期待教育部盡快把這件事結束之後，讓校長可以上任。如果越拖越久，會對教育體系有所質疑，應要建立正確的機制讓下一代及知識份子正確的有信心。

而另預計在年底選出新任校長的政大校長遴選委員會，近日也對外公告徵求新任校長參選人，歡迎國內外符合資格、具理念與能力者在今年4月30日前向遴委會完成報名。遴委會表示，除自行投件，此次校長遴選更由遴選委員會主動邀請參選，為爭取籌備邀請的時間，也給獲邀者有時間了解政大，以決定是否參選，因此延長公告時間，由原訂4月16日延長至4月30日截止收件。