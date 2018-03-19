台大國際長：教部打倒管中閔 台大恐奄奄一息

2018-03-19 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台大今年初選出新校長管中閔，卻爆出論文抄襲、遴選未利益迴避等風波，迄今教育部未核定。台灣大學自主聯盟選在今天台大言論自由日今天召開座談會，針對教育部遲不發「校長證書」發表看法。台大國際長沈冬痛心地說，教育部「金牌」（公文）連發，針對管中閔一人不去不快；但她想告訴教育部，教育部打的不是管，而是台大；打倒了管中閔，台大恐怕只能奄奄一息。 台大國際長沈冬（中）說，教育部「金牌」（公文）連發，針對管中閔一人不去不快；但她想告訴教育部，教育部打倒了管中閔，台大恐怕只能奄奄一息。記者吳佩旻／攝影 分享 facebook

沈冬表示，她身為台大一員，眼看新校長管中閔無法上任的各種荒唐事，實在無法繼續緘默。她擔任國際長達6年，深知要建立一個大學良好的國際聲譽不容易，要毀掉卻易如反掌。這幾天，台大的風風雨雨在國際上已成話題，教育部怎忍心踢它一腳，毀了台大辛苦經營的國際聲譽，甚至恨不得把台大拔掉？

她指出，台大校長「懸缺」9個月，教育部金牌連發，針對管中閔一人不去不快；但她想告訴教育部，教育部和台大部分師生打的，不是管中閔而是台大；打倒了管中閔，台大只怕也奄奄一息了。一所大學被自己的教育部不斷刁難，連校長都沒有，重大方向無法決策，外國名校怎敢放心合作？

沈冬說，2011年，她辦了「亞太教育展」年會，與會的大學國際事務人員近4000人，接下來2年台大排名一路上升，可想而知這些貴賓對台大的好印象轉化成了排名的評比資訊。如今即使台大能爭取到大型高教會議，校內卻沒校長拍板定案，這種國際交流是不必指望了。

她指出，台大現在除了面臨校務運作空轉不前等問題，更是被政治影響搞的校園不寧。蔡元培擔任北大校長時，曾七度辭職，為的是抵擋當時北洋政府將政治黑手伸入校園；傅斯年也秉持相同原則；2008年台大80周年校慶，一位國際名校校長私下問她，為何這種場合不見總統等人，她回答台大的傳統是不讓政治進入校園，令他讚歎不已，承認這點是大陸做不到的。

沈冬表示，多年前一位諾貝爾獎得主提出「向上提升、向下沉淪」，一舉把民進黨推上了執政大位；如今這個教育部違反了「向上提升」，盡做些「向下沉淪」的事。政治力鋪天蓋地針對台大，不就是因為新校長不合他意，台大師生難道還不該站起來守護台大，怒吼一聲「政治退散」嗎？她質疑，潘部長是小學出身的，是否連基本民主的A、B、C都搞不清楚？

台大政治系兼任教授李念祖分析，目前大學自治的最大癥結點，在於教育部是否把國立大學或公立大學看成是政府的機關？若果真如此，教育部自認是大學的上級機關，就能理解為何教育部凡事都做決定，這是核心問題。他也問在場師生，「要當教育部的附隨組織嗎？」。

台大政治系講座教授蘇宏達表示，現在教育部與台大的狀況，可說是「小學校長管大學校長事」，他強調自己站出來不是為了挺誰，而是挺制度，愛應該要對事不對人，恨也該對事不對人。教育部與台大的關係猶如皮肉，有皮無肉，變成皮包骨，有肉無皮也行不通，彼此應有更多溝通。