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幕後／「卡管」風波不斷 管中閔最心繫的是「她們」

2018-02-21 22:50聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大校長遴選風波至今已近八周，台大準校長管中閔至今低調，僅在臉書數度發文以對，未在正式場合公開露面。外界好奇，這陣子管中閔的心情究竟如何？據了解，面對一連串風波，管中閔最在意的是家人的心情，特別是妻子與高齡90的老母親。至於藍綠各界曾希望勸退管，轉戰市長選舉，對此，據知情人士表示，管中閔絕對不會參加選舉。

過年前，教育部發出「第六道金牌」時，管中閔的哥哥氣到連新聞都不再看了，直說再看只會生氣，面對一連串「卡管」打壓，一生抱持「平安是福」的管中閔母親焦慮到不行。年邁母親的心情與健康，才是這陣子管中閔心底真正最在意，也最過意不去的。

據悉，年前管中閔背對四面八方的政治壓力，鎮日埋首批讀學生論文；兩個月白內障開刀的眼疾在除夕前變本加厲，過年期間管中閔已無法用眼力閱讀，不太看手機和電腦，只能張耳聽電子書。

從立院公然以政治力逼退管中閔的風波伊始，綠藍各界人物勸退管中閔，希望管知難而退或到別的國立大學擔任校長，甚而轉戰市長、總統，如過江之鯽，眾聲喧嘩。

但過年前，教育部連續發出第六道、第七道金牌，情勢急轉變化，所有聲音都轉向管中閔「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中」，知情人士透露，有不少藍綠高層人物，託人或拜年問候管中閔，口徑都是請管中閔一定要堅持到底。

如果伸入台大校園、鉗制大學自主的政治黑手，就是不讓管中閔就任校長。那麼，管中閔往後的道路，更成為眾人關注的話題。

知情人士表示，管中閔絕對不會參加選舉。管中閔在台大校長遴選期、準備治校理念之際，他就對若能上任或未能上任校長的社會使命與路徑反覆想得清楚、透徹。無論管中閔能否就任校長，他今年給自己的社會工作就是提升新住民第二代與都會原住民小孩的受教權與向上社會流動的教育機會。

面對政府一連串「卡管」事件，環保署前署長、台大地質系教授魏國彥日前表示，「如果我是校長當選人的話，我早就中計」拂袖而去。也許，這正是黨政勢力及教育部人事處長，極盡刁難，想要的效果。

即使是大力反對管中閔就任台大校長的義美總經理高志明，也誇讚管中閔當選台大校長是「謀略高超」。據悉，向以聰慧、謀略與文筆見長的行政院前院長劉兆玄，過年期間即盛讚管中閔這兩個月澹然冷靜面對這連串政治恐攻的謀略戰術與臉書回應，非常漂亮。

劉兆玄特別喜歡聯合報論壇版季青漫畫描繪立院政客開水肥車到台大校門向校園內大力潑糞，管中閔微笑神回「i am fine」的政治漫畫傑作。

台大準校長管中閔1月5日當選後，至今紛擾未休。 圖／聯合報系資料照片
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管中閔台大選舉

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