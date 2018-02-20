台大人上街要新校長 聯盟籲政治人物、藍綠對抗退散

2018-02-20 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



新學年台大需要新校長！由一群台大人組成的台灣大學自主行動聯盟籌備會，明天上午將走上街頭向蔡英文總統與教育部長潘文忠「拜年」、要求尊重大學自主。聯盟發言人周崇熙受訪時強調，此陳抗為台大人自發性活動，非藍綠對抗，希望政治人物、政治團體自律，籌備會設有糾察隊禁止不當搗亂行為。

台灣大學自主行動聯盟籌備會發言人周崇熙指出，教育部一個月內連續發出七道「金牌(公文)」卡住依法選出的新校長管中閔上任。新學年台大需要新校長，希望台大人展現團結行動力，嚴正告訴政府，拿開骯髒的手，尊重大學自主。

周崇熙表示，這場陳抗為台大人自發性活動，非藍綠對抗，定調為「學術」而非「政治」活動；訴求只有一個：捍衛大學法保障的大學自主權。

聯盟並未大規模動員，只用LINE等行動通訊通知台大人。他估計約上百人到場，「也可能只有七、八十人」，活動現場也只有一面台大校旗，「其他旗幟收起來」。包括馮燕、黃光國等台大教授皆表達參與意願；也有另一派的台大教授表示要到場發表不同意見，「我們會給予尊重」。

有政治團體問「要不要幫忙」，他回答「謝謝」，希望「政治歸政治，學術歸學術」。他表示，若有政治人物來湊熱鬧，糾察隊也會適度「規勸」。