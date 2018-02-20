親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大新校長卡關
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

台大人上街要新校長 聯盟籲政治人物、藍綠對抗退散

2018-02-20 22:40聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

新學年台大需要新校長！由一群台大人組成的台灣大學自主行動聯盟籌備會，明天上午將走上街頭向蔡英文總統與教育部長潘文忠「拜年」、要求尊重大學自主。聯盟發言人周崇熙受訪時強調，此陳抗為台大人自發性活動，非藍綠對抗，希望政治人物、政治團體自律，籌備會設有糾察隊禁止不當搗亂行為。

台灣大學自主行動聯盟籌備會發言人周崇熙指出，教育部一個月內連續發出七道「金牌(公文)」卡住依法選出的新校長管中閔上任。新學年台大需要新校長，希望台大人展現團結行動力，嚴正告訴政府，拿開骯髒的手，尊重大學自主。

周崇熙表示，這場陳抗為台大人自發性活動，非藍綠對抗，定調為「學術」而非「政治」活動；訴求只有一個：捍衛大學法保障的大學自主權。

聯盟並未大規模動員，只用LINE等行動通訊通知台大人。他估計約上百人到場，「也可能只有七、八十人」，活動現場也只有一面台大校旗，「其他旗幟收起來」。包括馮燕、黃光國等台大教授皆表達參與意願；也有另一派的台大教授表示要到場發表不同意見，「我們會給予尊重」。

有政治團體問「要不要幫忙」，他回答「謝謝」，希望「政治歸政治，學術歸學術」。他表示，若有政治人物來湊熱鬧，糾察隊也會適度「規勸」。

周崇熙表示，此次卡管事件顯示台灣的大學自主倒退四十年，「浪費我們幾十年的奮鬥」；「今天是台大被『卡』住，若不出來抗議，明天可能有更多大學被『卡』」。

管中閔當選台大校長卻遲遲無法上任，由台大人組成的台灣大學自主行動聯盟籌備會，將在...
管中閔當選台大校長卻遲遲無法上任，由台大人組成的台灣大學自主行動聯盟籌備會，將在明天(21日)上午走上街頭向教育部抗議，拿回大學自主權。本報資料照片
分享

台大陳抗教育部

相關新聞

一月七道金牌「卡管」 台大人明起「連兩波」怒吼

2018-02-20 11:19

台大駁第7道金牌：姚立德也簽名確認 教育部看不懂？

2018-02-20 11:29

台大人不服從 明向小英學姊拜年 謝絕政治人物

2018-02-20 11:08

管中閔論文案 北美教授協會籲交校外機構審議

2018-02-20 14:36

抗議政治介入校長遴選 台大人明到總統府拜年

2018-02-20 13:00

台大人明向小英總統、教育部長拜年要大學自主

2018-02-20 12:23

教育部卡管？教部：盼提供具體且可作為判斷聘任的說明

2018-02-14 17:32

卡「管」...教部又發第7道金牌 要台大說明

2018-02-14 13:53

挺管爺221遊行加碼雞排珍奶 網友卡位瘋傳

2018-02-14 13:26

公文消失？台大自主行動聯盟未收到教部回應

2018-02-14 13:22

教育部回應：捍衛大學自主精神

2018-02-14 13:20

如教部發12道金牌給台大 網友承諾「發雞排與珍奶」

2018-02-14 13:20

這種卡法 曾志朗：川普在台灣恐無法上任

2018-02-14 13:20

團拜 台大前校長們將對教部喊話

2018-02-14 13:19

冷眼集／不只卡管還「拔管」教育部何苦？

2018-02-14 13:18

教部這種卡法… 曾志朗：川普在台灣可能無法上任

2018-02-14 12:32

【即時短評】7金牌創5特例 教育部使洪荒之力「拔管」？

2018-02-14 12:02

管中閔何時上任？PTT提供四個選項開樂透

2018-02-14 11:42

指被「拔管」？教育部：恪守並捍衛大學自主精神

2018-02-14 11:29

獨／不只老師上街頭 台大新春團拜前校長們也會發聲

2018-02-14 10:56

連發七道金牌給台大 教育部「拔管」司馬昭之心

2018-02-14 10:19

獨／要求台大說明「議決方式」 教育部再發第七道金牌

2018-02-14 04:00

挺管爺上任台大校長 台大師生221上凱道向小英怒吼

2018-02-13 20:12

學者質疑管中閔論文 台大尊重學倫會決議

2018-02-04 20:59

府院：尊重教育部權責

2018-02-04 13:05

台大若召開臨時校務會議 校方：結果只可供校長遴委會參考

2018-02-04 13:05

記者在現場／管爺瘦了！ 3周來 體重少了5公斤

2018-02-04 13:05

等不到蔡賴回應╱台大逾4千連署人要求速核定新校長

2018-02-04 13:02

4千名台大人連署黨政黑手遠離 蔡英文遲未回應

2018-02-04 10:51

獨╱管中閔現身早市 3周瘦5公斤 民眾頻打氣

2018-02-04 10:00

部分台大人開臨時校務會議審管中閔案 教部：僅供遴委會參考

2018-02-03 13:06

台大召開臨時校務會議 教部：討論恐僅成遴選會參考

2018-02-03 11:07

管中閔過年前上任？ 教部：盡速完成行政程序

2018-02-03 00:39

管中閔風波 他們抗議批教部「淪為政治奴才」

2018-02-02 14:44

管中閔年前上任？教部：盡速完成行政程序

2018-02-02 10:44

清大校長：政治人物要有足夠警覺性 不涉入大學事務

2018-02-02 00:36

大學校長遴選怎改革？ 郭位：「政教分離」很重要

2018-02-01 23:54

大學校長遴選紛爭多 擬修法改革

2018-02-01 23:44

管中閔上任 教育部：還需一點時間

2018-02-01 13:58
看更多

熱門文章

台大駁第7道金牌：姚立德也簽名確認 教育部看不懂？

2018-02-20 11:29

一月七道金牌「卡管」 台大人明起「連兩波」怒吼

2018-02-20 11:19

台大人不服從 明向小英學姊拜年 謝絕政治人物

2018-02-20 11:08

管中閔論文案 北美教授協會籲交校外機構審議

2018-02-20 14:36

台大人上街要新校長 聯盟籲政治人物、藍綠對抗退散

2018-02-20 22:40

台灣學生也可以！羅德獎學金首度開放全球大學生申請

2018-02-20 11:25

抗議政治介入校長遴選 台大人明到總統府拜年

2018-02-20 13:00

個人申請逾7成需口試面試 77系加考學科筆試

2018-02-20 00:52

大學甄選面試必考4問題 對科系相關時事要有觀點

2018-02-20 00:52

大學推甄面試拚誠信 穿著「符合自己的身分」

2018-02-20 00:52

牙醫系甄試要考素描及雕塑 石膏肥皂練手感

2018-02-20 00:52

填志願前要上網查！甄試衝堂協調結果 2月底~3月初公告

2018-02-20 00:52

台大人明向小英總統、教育部長拜年要大學自主

2018-02-20 12:23

會考生活英語／校園篇 召開學生會議

2018-02-20 06:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top