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管爺冤枉！ 阿扁爆替妻作弊寫論文 得意「分數史上最高」

管中閔爭議 謝金河：拒絕獨董誘惑很難

2018-01-27 07:09聯合報 記者楊德宜╱即時報導

管中閔。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
管中閔。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
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財信傳媒董事長謝金河臉書發表「誰讓獨董成了營造政商關係肥沃的土壤？」一文，他說，非台大出身的管爺獲得遴選，成為台大下一任校長，成了台大最大亮點，這一椿美事，現在為了管爺出任台灣大哥大獨董，而台哥大副董事長蔡明興也是遴選委員，又賣力幫管爺拉票，而在遴選過程中，管爺沒有揭露他是台哥大獨董，如今成了爭議焦點。

他說，他對獨董這個制度設計，背後可能隱藏的漏洞可說已說破了嘴，這個制度在前後兩任政府全力推動下，獨董權力無限大，但風險也與日俱增，因為，獨董承擔了公司治理的無限責任，一旦公司出了事，獨董可能成為五馬分屍的究責對象。很多有志於政治大位的人，他都提醒他們對獨董的誘惑要努力克制，大多數人對白花花的銀子很難不動心。他拒絕3家公司獨董的邀請，不是他自命清高，而是媒體人必須超越這個誘惑，特別是社會評價有清望的大位，例如，中央研究院院長、大學校長，或是重要的政治領導人，面對獨董誘惑一定更要克制。

他說，常說魚與熊掌不可兼得，像前閣揆林全選擇東洋製藥，「從此以後，他只要努力賺錢就好，不能回頭再對政治指指點點，這是分際」。如果仔細看台灣大哥大年報，在一張董事會照片中，蔡明忠、蔡明興站在最前面，管爺與前閣揆張善政站在後面，這張照片给人很大的想像空間。

謝金河說，他很喜歡管爺的幽默、風趣和直率，管當選台大校長給台大帶來很大的想像空間，「但他答應出任台哥大獨董，萬萬沒想到會給自己惹來那麼大的麻煩，要抗拒獨董的誘惑，我只能說很難！」

謝金河管中閔

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