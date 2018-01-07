管爺變管校長 學界：台大山頭太多需要大刀闊斧

2018-01-07 01:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國發會前主委管中閔將接掌台大校長，外界對他有許多期待。聯合報系資料庫 分享 facebook 國發會前主委管中閔將接掌台大校長。面臨國際排名與社會形象下滑、經費不足、人才外流等種種問題，東吳大學前校長劉源俊指出，此時的台大正需要「強而有力的領導者」，一舉扭轉台大的方向與形象，「管爺」管中閔的領袖魅力符合此項特質，這也是他脫穎而出的關鍵原因。

劉源俊指出，建校90年的台大，內部組織龐雜「山頭太多」，光是研究中心就有幾十個，各單位疊床架屋造成資源浪費。他認為，管中閔在台大不屬任何派系、沒有人馬，卻也因此「沒有包袱」，可以從事大刀闊斧的改革。如今當務之急是尋找合適團隊，實踐管爺「行動派」的理念。

管中閔出身管理學院，打破近年台大校長由醫院、理工學院輪流擔任的慣例。台大醫學院前院長、中研院院士陳定信認為，讓不同背景的學者以新的方式管理台大「是好事」。他期許管爺可以為遭論文事件重創形象的台大醫學院「打上一針」，重新抬頭挺胸。他建議管爺，上任後先盤點台大過去的成功與失敗之處，以他的聰明才智，必能從中找到著力方向。

教育部高教司司長李彥儀指出，台大校長的高度不只是領導台大，而是帶領台灣整體高教向世界邁進。她認為，現階段的台灣各大學多半忽略「社會責任」的重要，希望管爺成為管校長後，能引領台大負起社會責任。此外，台大也應負起深化國際合作、增強國際能量的示範責任。

管中閔曾進入內閣被貼上藍營標籤，會不會影響與教育部的互動？對此，李彥儀表示「不必擔心」。她指出，管中閔當選後第一時間宣布不參加任何政黨、黨派活動；而大學也不該有政治色彩，她相信管中閔會堅守此一原則。陳定信也認為，以管中閔的智慧必能掌握分寸。

李彥儀認為，也正因為管中閔曾進入內閣，了解政府的運作，跟教育部的互動反而會更順暢。