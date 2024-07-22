回響／輔導露營場合法 桃園研議補助

本報昨天專題報導露營區合法化困境，凸顯政府法令嚴苛，桃園市多達九成露營區位於原鄉，始終難以合法。不少民代發聲，認為小本經營的露營場若想合法化，幾乎難以負擔，將要求市府編列預算補助。觀旅局說明，將與原民局共同研議補助方向，並納入觀光會報討論，明年持續增編預算、人力，全力輔導露營區合法。

桃園市現有一四九家露營場地，復興區約一二○家，合法家數寥寥可數。原住民市議員蘇偉恩指出，復興區原民申請露營場合法化的第一道關卡是地目限制，希望中央解套，若通過第一階段，則要花費露營場設施結構鑑定、山坡地申請水保、建置汙水設施等費用，撰寫計畫書也並不容易。

原住民市議員簡志偉說，露營場為了合法須處理汙水並擬水保計畫，但汙水處理將近百萬元，水保計畫也要找土本技師或公會專業諮詢建議，還要撰寫計畫書，成本龐大，一般小本經營的露營場無力負擔，只能卡住。中央法規要適度放寬，幫助原鄉青年返鄉就業。

復興、大溪區市議員陳治文也說，露營是桃園觀光旅遊的亮點之一，每家露營場業者都有心想要合法化，市府輔導的力道要加強，她要求市府須補助或協助低利、甚至無息貸款。

桃園市觀旅局指出，去年成立輔導團，安排專家協助營主免費撰寫計畫書，業者不需要另外花費請別人寫計畫書，由於露營場地主要在復興區原鄉，將與原住民事務局共同研議補助方向。原民局也說正在規畫，希望活絡露營產業，帶動原鄉觀光發展。

觀旅局長周柏吟提到，在法規要點之下，希望中央能讓露營區申設樣態更有彈性，桃園市多數露營區未過度開發，市府會持續編列預算，邀請更多業主納入輔導，朝產業發展、不超限利用、有效管理等三方面努力。

元智大學資訊傳播學系教授葉志良，建議政府輔導露營區合法化採「恩威並濟」，讓在一定期間內有意申請合法化業者獲得獎勵、輔導；對非法經營者必須加以裁罰，或在管理要點增修落日條款，加速合法化進程。