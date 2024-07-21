新規上路法令嚴苛 露營場轉為合法難

近年露營熱潮不減，但多數露營場仍是違法營業狀態，交通部觀光署前年訂定露營場管理要點為業者解套，但新規上路至七月廿二日滿兩年，全台合法露營場屈指可數，據觀光署統計，兩年來全台僅有廿四家露營場轉為合法，相較全台一千多家違法業者，比率懸殊。業者反映法令嚴苛，讓他們想合法也無法。

國內露營場多坐落於非都市土地的農牧或林業用地，長年違反土地使用分區規定，中央訂要點後，讓一公頃以下且非環境敏感的露營區都有機會申請合法，但業者埋怨法規嚴苛，還得花大錢拆除設施、縮小規模，造成申請合法者極少。

為營區解套只開窄門

桃園市觀光旅遊局指出，依照要點，營地開發範圍不能超過全區面積十分之一，設施面積上限只容許六六○平方公尺，不少露營場要合法化勢必得縮小營地、減少帳篷數量，還得花錢拆除既有雨遮設施等，造成業者普遍觀望。

地方政府說，原以為中央想為露營區解套開了一扇門，不料卻是一道「窄門」。一些露營場經營多年，設施也多，要依規定限縮到總面積一成以下，必須拆除許多設施，業者難以接受，自然卡關。

57家位在環境敏感區

另外，更有五十七家露營場位於有潛在風險的環境敏感區內，有些持續營業中，遲無退場機制。學者直言，到違法經營的露營場遊憩如同冒險，由於合法化有瓶頸，安全起見，呼籲政府要更清楚揭露非法營地資訊樣態，讓民眾知道想去的露營區到底合法或不合法？

根據觀光署統計，目前申請輔導合法化的既有露營場有四七七家，其中第一階段核准八十三家，其中有廿四家既有業者已通過輔導，轉為合法的露營場。

未投保 父子溺水難賠償

桃竹苗露營場數以百計，合法營地寥寥無幾，消費者人身安全保障堪慮。苗栗卓蘭一家農場違規設露營場，去年底釀成一對父子在釣魚池溺水雙亡，由於業者未投保公共意外責任險，賠償至今調解未果。

苗栗縣三六九家露營場，目前僅十二家合法。苗栗縣長鍾東錦事發後認為，露營場無論合法與否都要投保，縣府經大半年查核，掌握縣內露營區投保率九成，但還有一成待查。

桃園市、新竹縣也礙於中央的管理要點無罰則，只能「建議」業者善盡社會責任盡速投保。

交通部觀光署今年也修正管理要點，明訂露營場業者最低投保金額及範圍；體傷保額每人最低三百萬元、每件意外事故最低一千五百萬元。

要業者投保 卻沒有罰則

苗栗縣文化觀光局指出，露營場管理要點雖要求業者須投保公共意外責任險，但沒罰則，比較棘手。

中華大學觀光學院講座教授蘇成田認為，要點上路兩年了，推動合法化仍面臨瓶頸，觀光署官網首要加強揭露各露營區合法或違法資訊，明確指出不合法的原因是什麼？而不是一句「不符土地管制法規」帶過；至於完全無法合法的露營場，應該訂落日條款，兼顧民眾安全與環境維護。