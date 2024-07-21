新聞眼／露營場合法超難 該檢討的是法規

中央祭出露營場管理要點納管露營場本是美意一樁，但法規嚴苛不切實際，兩年來邊推邊修正，連各地解釋運用也不盡相同，營主暫且以拖待變，且管理要點無罰則、沒落日，地方政府為了「輔導」露營區合法化，虛耗行政成本也疲於奔命。新規上路兩年來，竟然只有廿四家取得合法身分，如果這套法規讓多數業者都難合法，該檢討的就是法規本身。

走入郊野山區，無照露營場比比皆是，遊客安全毫無保障，若有意外，政府難辭其咎。國外露營意外時有所聞，馬來西亞前年底發生一樁露營場山崩慘案，大量泥石凌晨時分從山坡上傾瀉而下，奪走卅一條人命，調查發現當地早被示警為危險區域，但露營場卻持續非法營運，災害如同人禍。

觀光署訂管理要點並動員縣市政府輔導業者兩年來，「無照露營區」仍是全台營地大宗，觀光署雖建置露營區查詢專區平台，公布環境敏感地區及違法的露營場名單，但環敏露營場不見退場機制，地方政府在輔導期間也「不忍」開罰違法業者，與無政府狀態無異；萬一在土石流潛勢溪流範圍內的高風險營區出事，就是難以挽回的遺憾。

追根究柢，過去露營場長期沒有目的事業者主管機關，觀光署與體育署互推，最後雖由行政院指定觀光署為主管機關，但觀光署心態上多少還是認為這不歸屬其業務，導致心態上趨於消極。

然而，觀光署必須務實面對絕大多數露營場難合法化的現實，現行規定看似要開門讓業者走，實際內容卻是回歸農牧、林業等各類土地管理規定，寸土不讓、缺乏彈性的作法，讓業者根本擠不進這扇門，加上通過的新規卻設置了嚴苛的標準，讓現行業者缺乏意願，結果是曠日廢時卻無濟於事，問題依舊在。