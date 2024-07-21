觀光署：會持續輔導、取締

中央訂露營場管理要點將滿二周年，但全台露營區合法進程卻相當緩慢，兩年下來僅有廿四家取得合法身分。交通部觀光署表示，這兩年來遞交申請合法化的業者已倍增，後續相關單位檢視，以及行政作業都需時間處理，相信會愈來愈多露營區合法化。

內政部一一一年七月有條件放寬農牧用地跟林業用地可開放設置露營相關設施，讓原本違法露營業者有合法管道。

不過，縱使法規放寬，也有明確限制農牧林業用地上的露營設施的設置面積，設置內容等，營地開發範圍不能超過全區面積十分之一，但因農牧林業用地的管轄單位是農業單位，導致即便觀光署認為其露營區合法可以營運，還是得回頭再問一下農業主管單位的意見，行政流程因此延宕，甚至很多案件最後未能取得合法露營區營運的原因，並非露營區有問題，而是其剩餘十分之九的使用方式，農業主管單位有異見。

觀光署表示，當年法規放寬後，全台約有一千六百餘家露營場，但直到當年底，僅廿五家申請輔導合法化。在不斷說明之下，隔年有一六六餘家來申請，去年則有三一一家來申請輔導合法化。

觀光署強調，不合法的露營場只要有人來檢舉，就會取締開罰，但若業者已在申請輔導合法的階段，且僅是用地名目違規，有一定寬限期，在其申請期間就不會開罰。但若超檢舉的內容是屬於使用上的違規，還是會依法開罰，查核工作相關單位也持續辦理。

「露營場管理要點」中也有規定，露營場經營者應投保責任保險。但據了解，保險公司承保與否，仍需視投保的露營場業者是否合法而定。