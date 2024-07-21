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環境敏感區露營場 未訂落日期限恐釀災

聯合報／ 記者張裕珍陳俊智巫鴻瑋胡蓬生江良誠／連線報導

環境敏感區露營場 苗栗最多 製表／地方社會中心
環境敏感區露營場 苗栗最多 製表／地方社會中心
依據露營場管理要點，申請合法化的農牧或林業用地露營區不得位於十九項環境敏感地區，檢視交通部觀光署最新資訊，全台迄今有五十七家露營場入列。但中央未訂落日期限，部分露營場還在營運收客。若遲不退場，未來恐釀災害疑慮。

交通部觀光署建置「各露營場權管機關盤點露營場資訊平台」，公布「既有露營場位於環境敏感地區資訊」，至今有七縣市、五十七家露營場上榜；其中以苗栗縣廿四家最多、南投縣十四家次之，新竹縣也有九家。

苗栗縣府表示，這廿四家露營場在環敏區，不可能合法，等於被判死刑，除了勸退，要求退場還有不少手段可用，各單位可依法規連續開罰是其中之一，像南庄鄉一處經營廿多年的老牌露營地，因坐落第一級環敏地區，已公告停業；但也有民代關切，希望放寬規定，讓業者有機會合法經營。

新竹縣府近年持續輔導環境敏感地區的露營場退場，從列管以來，全縣涉及環境敏感地區原有十五家露營場，九家確認退場，現剩尖石五家、橫山一家仍待落日退場。竹縣府交旅處強調，若業者執意經營，將持續依法裁處，讓業者知難而退、自行歇業。

桃園市觀旅局表示，桃園原本有五家露營場位於環敏區，經實地現勘，加上後續審查規定放寬，只要營地設施位置不在環敏區，環敏區也有防護設施避免遊客誤闖，還是可以申請合法。另兩家因營地明確位於環敏區，確定難以改善，去年已停業。

目前中央揭露位於環敏區的露營場資訊，除了公布露營場名稱，也標註位於土石流潛勢溪流範圍、特定水土保持區或河川區域。

消基會秘書長陳雅萍表示，政府應詳查有立即風險的環敏區露營場，採取停業斷然措施，以免災害發生後悔莫及。

新竹 桃園 露營區

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