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露營場申請合法 如「過五關斬六將」

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
桃園市Kiwi Camping露營區，是全台第一家拿到合法登記的農牧地露營場，業者感慨申請過程繁複，花費也多。圖／業者提供
桃園市Kiwi Camping露營區，是全台第一家拿到合法登記的農牧地露營場，業者感慨申請過程繁複，花費也多。圖／業者提供

交通部觀光署雖訂定「露營場管理要點」，但兩年輔導違法露營場合法化只有廿四家，地方政府和業者都抱怨中央好像想放寬，地方觀光主管機關坦言，許多業者有合法化意願，但目前作法是要求先處理農牧用地上的違規型態，再提申請，業者眼見設施被拆，投資心血化為泡影，自然不願意。

南投縣露營觀光發展協會副理事長林育麟說，照現行規定，農牧用地能用的露營區只有百分之十，扣除混凝土路面或碎石路面，露營區就更小了。另如廁所、盥洗室等設施原本都以資材室名義興建，但新規限制在三平方公尺以下，不僅要改建，使用上也很不方便。換言之，觀光署的要點並未增加合法的彈性，只是回歸原有的土地管制規定，是合法化家數極少的主因。

他還指出，縣市政府人力不足，審查又要跨不同單位，實際執行量能不足，去年南投縣府要輔導一百家業者，實際只輔導五十家，有的送件申請四、五個月也沒下文。

桃園市Kiwi Camping休閒露營區、新竹縣悠野's露營區，近年相繼率先取得縣市核發的第一張土地容許使用許可。Kiwi老闆Michael形容申請合法過程不易，有如「過五關斬六將」，第一階段送件計畫書，經市府十多個局處同意，才取得土地許可使用，接下來還要水保、環保審查及建管設施通過，花了一年多才能合法登記，花費二百萬元左右。

悠野's露營區業者黃亞帆是泰雅族青年，他說，當初自己寫計畫書向縣府申辦露營場，過程曾遭農業處退件三次，同時申辦水保技士簽證及結構安全證明花近卅萬元。但他發現部分法規解釋，各縣市政府不同調，建議公部門能設置單一窗口，並統一法規。

桃竹苗有卅家合法露營場，扣除休閒農場等型態的露營場，實際僅一家是在管理要點上路後成為合法化露營場。其他數百家露營場只有四十七家獲發第一階段土地使用許可，第二階段須確認水保、建築設施無虞，才能取得合法登記。

新竹縣、苗栗縣農牧地露營區發展更為興盛，但兩縣市合法的農牧用地露營區都掛零。新竹縣府坦言，去年起縣府委外專責輔導，但眾多露營場業者不熟悉撰寫計畫書，動輒退件往返，也有不少業者認為政策規定太嚴，既有設施面積若超標就要拆除，才望之卻步。

協助輔導的官員認為，露營場管理要點確實嚴苛，基地面積僅百分之十能做固定設施，衛生設施、管理室面積不得超過其中百分之卅，明年三月環境部還要規範露營場汙水管理，但審查細節不明，更讓地方無所適從。

（張裕珍、陳俊智、巫鴻瑋、胡蓬生、黃羿馨、江良誠、曾增勳、吳傑沐、范榮達）

交通部 南投縣 新竹 泰雅族 環境部 觀光署 農業處 露營區

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