文在寅要把板門店宣言變成法律 以免人去政息

2018-04-30 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



南韓總統文在寅4月30日敦促國會，盡快批准兩韓峰會的共同聲明「板門店宣言」。韓聯社說，把宣言交付國會批准，是為了將宣言法制化，確保宣言內容在他下台後繼續執行，不會像前兩次兩韓峰會的共同聲明內容一樣，在換黨執政後被廢棄。不過，對北韓持強硬態度的最大在野黨「自由韓國黨」不同意，矢言全力封殺此案。

文在寅30日在總統府幕僚會議上說：「我要求各位盡快採取行動，讓國會在發展南北關係的法律架構下批准宣言。」文在寅還呼籲國會盡早批准板門店宣言，他強調，希望國會認識到這不是一個「政治事件」，而是「法律程序」，不要把宣言當作政治鬥爭的主題。韓聯社說，這是首次有南韓總統把最新的兩韓協議交付國會批准。

自由韓國黨批評說，兩韓峰會只是一場秀，目的是讓文在寅所屬共同民主黨在6月13日的地方選舉中獲勝。