文在寅要把板門店宣言變成法律 以免人去政息
南韓總統文在寅4月30日敦促國會，盡快批准兩韓峰會的共同聲明「板門店宣言」。韓聯社說，把宣言交付國會批准，是為了將宣言法制化，確保宣言內容在他下台後繼續執行，不會像前兩次兩韓峰會的共同聲明內容一樣，在換黨執政後被廢棄。不過，對北韓持強硬態度的最大在野黨「自由韓國黨」不同意，矢言全力封殺此案。
文在寅30日在總統府幕僚會議上說：「我要求各位盡快採取行動，讓國會在發展南北關係的法律架構下批准宣言。」文在寅還呼籲國會盡早批准板門店宣言，他強調，希望國會認識到這不是一個「政治事件」，而是「法律程序」，不要把宣言當作政治鬥爭的主題。韓聯社說，這是首次有南韓總統把最新的兩韓協議交付國會批准。
自由韓國黨批評說，兩韓峰會只是一場秀，目的是讓文在寅所屬共同民主黨在6月13日的地方選舉中獲勝。
前兩次兩韓峰會分別在2000年與2007年舉行，出席的南韓總統分別是自由派的金大中和盧武鉉。盧武鉉的繼任者李明博，在一名南韓遊客闖入北韓金剛山軍事禁區遭射殺後，暫停南韓人到北韓金剛山旅遊。李明博的繼任者朴槿惠，因為北韓軍事挑釁，關閉了北韓境內兩韓合營的開城工業區。南韓人的金剛山旅遊和開城工業區都是兩韓和解的象徵和兩韓峰會的成果，但直到目前都還沒重啟。
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