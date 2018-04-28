展望川金會 川普將可能峰會地點縮減至2至3處

2018-04-28 02:33 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



美國總統川普今天指出，即將與北韓領導人金正恩舉行高峰會的考量地點現已縮減至「2至3處」，相較前一天所提的5處地點。

法新社報導，川普在白宮迎接來訪的德國總理梅克爾（Angela Merkel）時，做了上述表示。

繼金正恩與南韓總統文在寅歷史性會面後，川金會預期將在5月或6月初舉行。