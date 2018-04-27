學者：板門店宣言是妥協框架下的產物

2018-04-27 22:57 中央社 新加坡27日專電



南北韓高峰會達成協議，不過，研究區域政治的學者多持務實保留態度，認為朝鮮半島局勢並非「春暖花開」，而是北韓緩兵之計，最多不過是「南北對立」框架下的產物。

南北韓高峰會取得成果，南韓總統文在寅與北韓國務委員長金正恩今天下午簽署板門店宣言，商定停止一切敵對行為，共同爭取在今年內宣布結束戰爭狀態。

捷克中歐政治經濟研究所（EU-China Economicsand Politics Institute）所長鄭宇欽今天告訴中央社記者，從歷史演變軌跡分析，兩韓對立凸顯沒有縫起冷戰裂痕，甚至衍生為北韓與美國的對峙，這些情況也讓互信機制與熱線協議的規劃一直沒有效果。

他表示，南北韓各自採行不同的意識型態與政經制度，呈現出雙方國家與社會發展的差距，「脫北者」現象是最赤裸裸的反映。

鄭宇欽分析，美韓聯合軍演能有效抵禦北韓核武，期待北韓放棄核武是不切實際的幻想，也低估與忽略北韓真正的需求。

鄭宇欽認為，南北韓今天「直球對決」前夕，早已在挪威、瑞典等地進行多次預防性協商，兩邊都希望先促成這次會談順利舉行。

因此，這項宣言並不是在「南北合作」或「南北統一」前提下完成的藍圖，而是根據「南北對立」所產生的妥協框架。

鄭宇欽強調，雖然雙邊接觸無法解決北韓核武危機，但至少建立聯繫管道，傳遞更多溝通訊息，讓雙邊有解決分歧的機制。

馬來西亞亞洲策略與領導研究院（ASLI）國際事務高級顧問胡逸山表示，只要北韓的殘暴政權持續存在，朝鮮半島局勢不會長治久安，由於美國制裁已對北韓造成經濟萎縮，必須利用時間爭取空間，這只是北韓的「緩兵之計」，春暖花開之後，寒冬仍會到來。

國立成功大學東南亞研究中心主任宋鎮照認為，北韓這項宣言仍是表演重於實質，未來仍將如連續劇一般，不會一集就演完。