文金展開下午場會談 文在寅說得多

2018-04-27 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



文在寅與金正恩坐在兩韓非軍事區人行天橋的椅子上，展開下午場的雙邊對談。 路透 分享 facebook

文在寅與金正恩坐在兩韓非軍事區人行天橋的椅子上，展開下午場的雙邊對談，遠方的記者聽不到談話內容，只能看到大部分是文在寅說話，金正恩點頭聆聽。