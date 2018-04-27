親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會今登場
南北韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

【重磅快評】看文在寅撬開半島凍土 蔡英文還要磋跎？

大法官是魏應充的「救星」？頂新案本來不能再上訴

金正恩自備萬寶龍筆簽名 與東西德統一時用同款筆

2018-04-27 16:15聯合新聞網 綜合報導

兩韓高峰會展開，左二是南韓總統文在寅，右二是北韓領導人金正恩，右一為金正恩胞妹金...
兩韓高峰會展開，左二是南韓總統文在寅，右二是北韓領導人金正恩，右一為金正恩胞妹金與正。 歐新社
分享

兩韓高峰會於今（27）日早上南韓時間9點30分展開，南、北韓領導者皆在板門店「和平之家」的訪客登記簿上簽名留念。北韓領導者金正恩特地使用自行準備的筆簽名，寫下「一個新的歷史從現在開始」、「一個和平的時代，在一個歷史的新起點來臨」，外界認為金正恩拒絕使用南韓的筆，可能是擔心留下指紋。

南、北韓領導者文在寅與金正恩今日早上會面後，牽手跨越軍事分界線，於板門店「和平之家」的訪客登記簿上簽名留念，然而金正恩並未使用南韓官方事先準備好的筆，而是使用由妹妹金與正遞給他的筆，使用前還先消毒，該舉動引發外界關注，有人猜測這是為了避免留下指紋或DNA供南韓情治單位分析。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正(右)在兩韓峰會現場，化身金正恩小助理，金正恩進入和...
北韓領導人金正恩的胞妹金與正(右)在兩韓峰會現場，化身金正恩小助理，金正恩進入和平之家準備在留言簿上簽名時，她適時上前遞筆。路透
分享

值得注意的是，金正恩所使用的「萬寶龍筆」與1990年東、西德統一合併簽署文件時使用的筆同款，象徵統一的寓意。自兩德統一後，兩韓是全球少數處於分裂狀態的國家。

根據一位退休國安人士所述，在冷戰期間蘇聯為了對抗中國，前蘇聯領導人史達林曾下令搜集毛澤東的糞便等排泄物，藉此分析毛澤東的健康狀況，因此日後大陸與北韓等國家領導人若出訪，會採取各種避免讓領導人身體特徵資訊外洩的措施。

脫北者李韻凱受訪時表示，過去金正恩只要離開平壤到外地巡視，隨行車隊中都會攜帶他個人專用的行動廁所，排泄物不外流，保護個人隱私。

另外韓媒報導，過去金正恩在國內接訪海外賓客時，若訪客會與金正恩有身體上的接觸，訪客身體都需要接受徹底檢查，甚至需要進行消毒。

金正恩與文在寅於和平之家會談。 歐新社
金正恩與文在寅於和平之家會談。 歐新社
分享

北韓金正恩南韓文在寅
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

不斷更新／南北韓峰會 文在寅金正恩共植和平之樹

2018-04-27 15:00

整理包／文在寅金正恩將同宣布高峰會結果！8大重點一次看

2018-04-27 14:41

文金展開下午場會談 文在寅說得多

2018-04-27 16:06

文金植樹後一起散步 似乎在聊嚴肅的事

2018-04-27 15:51

文在寅金正恩共同植樹

2018-04-27 15:42

文金峰會熱絡 與去年緊張態勢天壤之別

2018-04-27 15:17

南韓人關注峰會 狂搜「金正恩年齡」

2018-04-27 16:14

金正恩胞妹金與正 變身貼身小助理

2018-04-27 14:11

北韓第一夫人李雪主 峰會壓軸最吸睛

2018-04-27 14:36

守著電視見證文金會 南韓收視率飆高

2018-04-27 14:22

影／南北韓峰會上午場結束 文、金兩人有哪些互動？

2018-04-27 14:18

金正恩走向國際 與強權平起平坐

2018-04-27 14:12

金正恩檢閱三軍儀仗隊 但南韓未奏國歌升國旗

2018-04-27 14:11

脫北者之子文在寅 想帶母親回北韓

2018-04-27 14:10

飛彈陰影 金正恩：不再打擾文在寅總統睡覺

2018-04-27 14:09

看衰他的預測一次次落空 金正恩登上世界舞台

2018-04-27 14:08

金正恩隨扈維安滴水不漏 連螞蟻都別想過

2018-04-27 14:06

金正恩夫人李雪主將出席兩韓峰會晚宴

2018-04-27 13:48

金正恩、文在寅將聯合宣布高峰會結果

2018-04-27 13:45

北韓第一夫人李雪主6點現身板門店參加晚宴

2018-04-27 13:44

文金牽手互跨38度線 兩韓開新局

2018-04-27 13:42

跨過分界線進南韓 金正恩稱內心澎湃

2018-04-27 13:39

平壤冷麵一夕爆紅 金正恩伴手餐做法大公開

2018-04-27 13:32

文金會發燒 南韓媒體陷狂熱

2018-04-27 13:29

峰會帶動北韓冷麵熱潮 首爾民眾排長龍嚐鮮

2018-04-27 13:25

「金正恩同志」帶文在寅踏上故土 青瓦台：事前沒規劃

2018-04-27 13:08

南北韓風雨70載 歷年關鍵事件一覽

2018-04-27 13:04

金正恩幽默調侃飛彈試驗 讓文在寅養成早起的習慣

2018-04-27 12:40

馬習會也上榜！兩韓握手言和 法新社列歷年震撼世界之握

2018-04-27 12:25

文在寅盼達成「大膽協議」 還邀金正恩訪青瓦台

2018-04-27 12:11

金正恩展吸睛撇步 文在寅樂於配合

2018-04-27 12:02

金正恩臨時加碼 邀文在寅跨界短暫進入北韓

2018-04-27 11:59

兩韓高峰會 挑禮物是大學問

2018-04-27 11:52

金正恩提議訪青瓦台 文在寅盼更多高峰會

2018-04-27 11:50

金正恩文在寅在分界線跑來跑去 全因金正恩說這句話

2018-04-27 11:31

金正恩搭賓士回北韓午餐 隨扈慢跑一路護送

2018-04-27 11:28

花11年才越過分界線 金正恩感嘆「為什麼如此難？」

2018-04-27 11:09

文在寅金正恩會面熱情「牽手」 南韓記者笑聲歡慶

2018-04-27 11:02

南韓收視率飆高 守電視見證文金會

2018-04-27 10:48
看更多

熱門文章

不斷更新／南北韓峰會 文在寅金正恩共植和平之樹

2018-04-27 15:00

襪子都被吃掉了！她拆開洗衣機後發現驚人真相

2018-04-26 22:01

金正恩文在寅在分界線跑來跑去 全因金正恩說這句話

2018-04-27 11:31

整理包／文在寅金正恩將同宣布高峰會結果！8大重點一次看

2018-04-27 14:41

金正恩搭賓士回北韓午餐 隨扈慢跑一路護送

2018-04-27 11:28

金正恩會文在寅寒暄：我帶了好吃的冷麵

2018-04-27 09:34

脫衣舞孃跟顧客變「麻吉」 繼承台幣662萬遺產

2018-04-27 10:36

金正恩胞妹金與正 變身貼身小助理

2018-04-27 14:11

花11年才越過分界線 金正恩感嘆「為什麼如此難？」

2018-04-27 11:09

穿黃金胸罩日本機場落網 3台女被求刑一年

2018-04-26 19:19

平壤冷麵一夕爆紅 金正恩伴手餐做法大公開

2018-04-27 13:32

南北韓峰會 學者解析：和平議題不會觸及太多

2018-04-27 10:11

金正恩抵板門店 與文在寅握手

2018-04-27 08:33

「金正恩同志」帶文在寅踏上故土 青瓦台：事前沒規劃

2018-04-27 13:08

金正恩會文在寅 三度提到今後將「掏心掏肺」

2018-04-27 10:41

遭FBI調查！華為裁員 估年底撤出美國

2018-04-27 00:28

從26%到47%的驚人差距 台灣為什麼遠不及南韓？

2018-04-27 10:07

金正恩離開平壤 赴板門店參加兩韓峰會

2018-04-27 06:26

哈利王子婚禮 哥哥威廉將當伴郎

2018-04-26 19:59

金正恩幽默調侃飛彈試驗 讓文在寅養成早起的習慣

2018-04-27 12:40

峰會帶動北韓冷麵熱潮 首爾民眾排長龍嚐鮮

2018-04-27 13:25

兩韓高峰會 挑禮物是大學問

2018-04-27 11:52

美最大3C零售商百思買 停售中國中興手機

2018-04-26 22:14

文在寅金正恩會面熱情「牽手」 南韓記者笑聲歡慶

2018-04-27 11:02

金正恩文在寅微笑握手 互跨北緯38度線

2018-04-27 10:06

影／6個月後見！ 菲律賓長灘島今起封島整頓

2018-04-26 17:42

美科技股隨財報驚喜強彈 道瓊漲238點

2018-04-27 06:04

菲官員視察政府工程 木橋坍塌全墜海

2018-04-26 22:30

天才老爹柯斯比性攻擊罪成立 恐將關到老死獄中

2018-04-27 04:08

川普首度承認 律師代表處理與色情女星交易

2018-04-27 06:50

南北韓峰會明登場 南韓人爭睹歷史一刻

2018-04-26 22:33

美國白宮公布 金正恩、龐培歐會面握手照

2018-04-27 04:30

北韓第一夫人李雪主 峰會壓軸最吸睛

2018-04-27 14:36

財報利多臉書大漲9% 科技股帶動美股勁揚

2018-04-27 05:56

愛妻梅蘭妮亞生日 川普打電話公開祝賀

2018-04-27 01:05

糗！不滿男友提分手 女持刀欲揮砍結果刀柄先斷

2018-04-26 17:28

金正恩臨時加碼 邀文在寅跨界短暫進入北韓

2018-04-27 11:59

馬習會也上榜！兩韓握手言和 法新社列歷年震撼世界之握

2018-04-27 12:25

金正恩寫下嶄新歷史的開始 峰會插曲不少

2018-04-27 10:19

看衰他的預測一次次落空 金正恩登上世界舞台

2018-04-27 14:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top