金正恩自備萬寶龍筆簽名 與東西德統一時用同款筆

2018-04-27 16:15 聯合新聞網 綜合報導



兩韓高峰會展開，左二是南韓總統文在寅，右二是北韓領導人金正恩，右一為金正恩胞妹金與正。 歐新社 分享 facebook

兩韓高峰會於今（27）日早上南韓時間9點30分展開，南、北韓領導者皆在板門店「和平之家」的訪客登記簿上簽名留念。北韓領導者金正恩特地使用自行準備的筆簽名，寫下「一個新的歷史從現在開始」、「一個和平的時代，在一個歷史的新起點來臨」，外界認為金正恩拒絕使用南韓的筆，可能是擔心留下指紋。

南、北韓領導者文在寅與金正恩今日早上會面後，牽手跨越軍事分界線，於板門店「和平之家」的訪客登記簿上簽名留念，然而金正恩並未使用南韓官方事先準備好的筆，而是使用由妹妹金與正遞給他的筆，使用前還先消毒，該舉動引發外界關注，有人猜測這是為了避免留下指紋或DNA供南韓情治單位分析。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正(右)在兩韓峰會現場，化身金正恩小助理，金正恩進入和平之家準備在留言簿上簽名時，她適時上前遞筆。路透 分享 facebook

值得注意的是，金正恩所使用的「萬寶龍筆」與1990年東、西德統一合併簽署文件時使用的筆同款，象徵統一的寓意。自兩德統一後，兩韓是全球少數處於分裂狀態的國家。

根據一位退休國安人士所述，在冷戰期間蘇聯為了對抗中國，前蘇聯領導人史達林曾下令搜集毛澤東的糞便等排泄物，藉此分析毛澤東的健康狀況，因此日後大陸與北韓等國家領導人若出訪，會採取各種避免讓領導人身體特徵資訊外洩的措施。

脫北者李韻凱受訪時表示，過去金正恩只要離開平壤到外地巡視，隨行車隊中都會攜帶他個人專用的行動廁所，排泄物不外流，保護個人隱私。

另外韓媒報導，過去金正恩在國內接訪海外賓客時，若訪客會與金正恩有身體上的接觸，訪客身體都需要接受徹底檢查，甚至需要進行消毒。