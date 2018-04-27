影／南北韓峰會上午場結束 文、金兩人有哪些互動？

2018-04-27 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



眾所矚目的南北韓峰會終於在27日登場，青瓦台一早就有不少聲援民眾聚集，搖旗吶喊預祝文在寅總統一路順風。車隊自首爾出發後，約1小時抵達板門店，文在寅於台灣時間8點25分在軍事分界線南韓側，等待北韓領導人現身。

約莫4分鐘後，金正恩在官員陪同下步出板門閣，他和文在寅短暫握手寒暄後，正式跨過38度線，在鏡頭前留下歷史性畫面；不過兩人拍完照後，應該要直接前往會場，此時文在寅問到「你過來我什麼時候能過去呢？」金正恩隨即回應「我們現在就過去！」兩人一同踏上北韓領土，再跨越38度線，突然的脫稿演出，引起現場一陣鼓掌與笑聲，整體氣氛相當輕鬆愉快。

兩人隨後接受獻花，並在大韓民族傳統歌曲《阿里郎》的襯樂下，沿著紅毯一路邁向板門店廣場，校閱韓軍儀仗隊；之後雙方領導人一一介紹隨行官員，並且在舞台前拍下大合照，至此歡迎儀式結束。

兩位領導人進入和平之家後，金正恩先在1樓賓客簿上簽到，用自己帶來的簽字筆，寫下「新的歷史從此開始，和平時代歷史的出發點」；隨後兩人在《北漢山》畫作前拍照，之後前往2樓會議室，南北韓峰會正式展開。

金正恩在會上表示，跨過38度線並不難，但雙方還是花了11年才走到這一刻，他們必須拋開成見、放眼未來，而他也提到自己相當期待晚宴，也帶了北韓著名的冷麵，希望南韓代表團吃得開心。文在寅則表示，板門店的好天氣正祝賀峰會成功，他很感謝金正恩願意展開會談，希望雙方能達成協議，送給人民一份大禮。