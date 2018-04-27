回顧韓戰爆發 台灣因美國巡防轉危為安

2018-04-27 11:09 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



南北韓峰會今天召開，雙方能否化解韓戰以來的敵對狀態，眾所矚目。回顧韓戰爆發時，美國曾派第七艦隊巡弋台灣海峽，以防範中共侵台，台灣因此免受赤化，轉危為安。

美國學者易思安（Ian Easton）在「國家利益」雜誌（The National Interest）官方網站撰文指出，1949年6月至1950年6月，毛澤東麾下的人民解放軍將領正在執行作戰計畫和準備，以因應中國新共黨政府在變化多端的草創時期所面對的戰略挑戰。

一項意料之外的歷史轉折，使得毛澤東和他的將領們無法把侵台計畫付諸行動。

1950年6月25日拂曉，北韓9萬大軍入侵南韓，美國總統杜魯門迅速決定，拯救南韓友好政府，同時下令美國第七艦隊巡弋台灣海峽，防範中共渡海進犯台灣，以免赤禍在亞洲蔓延。

結果，中共放棄侵台，並把許多原本訓練攻台的兵力，隨後重新部署在中韓邊界。

美國歷史學者卡爾森（Cody K. Carlson）在「德述理新聞報」（Deseret News）撰文表示，毛澤東當時聽命於史達林，但毛澤東亟欲向世人證明自己的獨立自主性。

卡爾森指出，對於毛澤東來說，韓戰不僅只是冷戰背景下的外交政策，具有潛在的利益和風險，參戰同樣具有重要的國內考量。

歷史學者布朗（Archie Brown）在其著作「共產主義興衰」（The Rise and Fall of Communism，暫譯）中說，毛澤東認為韓戰是一次可以善加利用的機會，外部威脅有助於強化國內管控，和美國交戰也可增加他在共黨內部的威望，甚至可以成為整肅異己的藉口。

1950年10月，中共發動抗美援朝戰爭，派遣大批配備叢林戰裝備的志願軍參戰，在寒冷的天候下與美國主導的聯合國部隊作戰。

中共介入韓戰，導致兩個冗長且危險的僵局，直到今天仍然存在：一在朝鮮半島，另一在台海。