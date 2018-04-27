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【不斷更新】兩韓會談 金正恩喊緊張 文在寅盼獲大方禮物

北韓情勢瞬息萬變 安倍恐陷被動困境

2018-04-27 09:19中央社 東京27日專電

北韓情勢出現戲劇性轉變，日相安倍晉三仍堅持「最大限度施壓」，此一基調代表安倍內閣...
北韓情勢出現戲劇性轉變，日相安倍晉三仍堅持「最大限度施壓」，此一基調代表安倍內閣對北韓是否真心走向和平，仍抱持相當大的不信任感。美聯社
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日本首相安倍晉三去年面對北韓連番挑釁，採取強硬態勢獲民眾支持，當初的「最大限度施壓」成為日本對北韓的基調。不過，北韓情勢出現重大轉變，恐讓安倍陷入被動困境。

北韓去年接連發射飛越日本或掉落在日本經濟海域內的彈道飛彈，並進行核試驗，安倍晉三採強硬態度，聯合世界主要國家反制，聯合國安全理事會也通過制裁北韓的決議。

或許是制裁奏效，北韓年初先重啟板門店南北韓連絡管道，1月9日，南韓統一部部長趙明均和北韓代表團領袖李善權在和平之家進行會談，宣告南北韓破冰。

北韓情勢出現戲劇性轉變，安倍晉三仍堅持「最大限度施壓」，此一基調代表安倍內閣對北韓是否真心走向和平，仍抱持相當大的不信任感。

在北韓問題上，安倍晉三始終強調日美韓同盟關係。今年的平昌冬奧，南北韓氣氛一片融洽，但安倍還是主張，必須讓北韓清楚認知，日美韓堅強的合作關係絕不動搖，三國將持續合作，要求北韓採取具體行動，解決日本人遭綁架、核試及彈道飛彈等問題。

不過，隨著情勢發展，南韓決定與北韓舉行領袖會談，連安倍視為百分百盟友的美國，也積極安排總統川普與北韓領導人金正恩舉行「川金會」，遑論金正恩已先赴北京與中國國家主席習近平會面。

這些變化可能出乎安倍預料。日本週刊曾報導，文中引述安倍政權核心人士的談話指出，只要強化國際社會對北韓的經濟制裁，北韓遲早會要求跟美國對話，屆時因為安倍擁有與川普溝通的管道，北韓可能會透過安倍向美國提出對話要求。

報導指出，北韓確實有所動作，但和日方預料不同。北韓透過3月上旬訪問平壤的南韓國家安保室長鄭義溶，釋出盼與美國對話的訊息，川普在白宮與來訪的鄭義溶會談時，回應將與金正恩會談。

當日本的盟友都準備和北韓會談時，日媒日前報導，日本也有意透過相關管道，與北韓舉行領袖會談。就情勢發展來看，安倍晉三從去年的主動聯合美韓等國施壓北韓，似乎已被迫轉為被動因應。

朝日新聞報導，川普為實現與北韓會談，日前派遣國務卿提名人蓬佩奧（Mike Pompeo）秘密訪問北韓，並與金正恩會面，這對強調「為了對話而對話是沒有意義」、「日美一致對北韓施加最大限度壓力」的安倍晉三來說，顯然已被矇在鼓裡。

安倍早前訪美時與川普舉行共同記者會，談到對北韓方針，安倍晉三反駁所謂日本「落單」的說法並不恰當。

就現實狀況而言，即使未來有日本與北韓領袖會談，應該也是在兩韓領袖及美國與北韓會談之後。安倍內閣希望透過盟友，讓日本關注的議題，不致在兩韓及美國與北韓會談中被邊緣化。

日本外務大臣河野太郎11日 訪問南韓會見總統文在寅時，提出希望兩韓領袖會談時，將北韓綁架日本人的問題納入討論。文在寅對此表示，南韓希望與日本合作，但日人綁架問題是否納入兩韓會談，文在寅並未明言。

除了透過南韓，日本也希望美國與北韓會談時，代為提出重要議題。日文版的新聞週刊（Newsweek）分析，安倍政府仍對北韓採強硬路線時，文在寅利用平昌冬奧的機會與金正恩「相互微笑」，緊接著川普也一改對北韓態度，發出可能同意會談的信號。

北韓對外態度快速變化，對日本來說，頗有失去舞台的感受。如果美國與北韓會談，美國也不見得會重視日本關注的北韓綁架日本人，以及北韓須以「完全、不可逆且可驗證」的方式，放棄發展核武及各型彈道飛彈。

分析指出，相較北韓發展彈道飛彈，日人綁架問題對美國而言相對沒那麼重要，美國擔憂的是足以攻擊美國本土的洲際彈道飛彈，美國與北韓會談或許會先就平壤停止發展洲際飛彈達成協議，至於威脅到日本的中短程飛彈，在雙方折衝後，可能還是會讓北韓暫時保有。

過去半年來北韓局勢瞬息萬變，從武力挑釁到遞出橄欖枝，日本盟友將陸續與北韓進行峰會，日本是否會真的在這一場劇變中落單？安倍政府如何因應？這些都將是兩韓峰會後的觀察重點。

北韓彈道飛彈安倍晉三
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