不斷更新／南北韓歷史峰會 北韓領導人首度跨越38度線

文金會早上議程已結束,金正恩的賓士座車在12名安全人員的陪同下,暫時離開南韓和平之家,返回北韓一側休息。

27日早上在板門店金正恩的座車旁,有安全人員陪同。 路透 分享 facebook

27日早上在板門店金正恩的座車旁,有安全人員陪同。 路透 分享 facebook

The morning session is over, and Kim Jong Un, riding in the Mercedes limo, gets the human motorcade treatment, as his 12 bodyguards get in some nice midday cardio. pic.twitter.com/ZWQC9z2xE6