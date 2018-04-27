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【不斷更新】兩韓峰會意外插曲 金正恩牽文在寅走向北韓

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不斷更新／南北韓歷史峰會 北韓領導人首度跨越38度線

2018-04-27 11:29聯合報 記者馮克芸林宸誼季晶晶郭宣含許祖菱蔡佩芳╱即時報導

兩韓高峰會全程直播、同步口譯。畫面提供/Inter-Korean Summit Press Corps

更新：11:25

文金會早上議程已結束，金正恩的賓士座車在12名安全人員的陪同下，暫時離開南韓和平之家，返回北韓一側休息。

27日早上在板門店金正恩的座車旁，有安全人員陪同。 路透
27日早上在板門店金正恩的座車旁，有安全人員陪同。 路透
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27日早上在板門店金正恩的座車旁，有安全人員陪同。 路透
27日早上在板門店金正恩的座車旁，有安全人員陪同。 路透
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11:08

美國有線電視新聞網（CNN）報導，文金會出現事前未規畫的插曲──文在寅跨越軍事分界線到北韓一側。

北韓領導人金正恩上午會晤南韓總統文在寅時，表示他們應該更常會面，他也忍不住感嘆：「為什麼到這裡（南韓）會這麼難呢？」

金正恩說：「分界線甚至也沒高到難以跨越，走過這條線如此簡單，卻又如此困難，我們花了11年才走到這兒。」

南北韓的交界線是用水泥砌成的一長條小台階，寬度約僅一步距離。

文在寅和金正恩27日上午各佔在分界線一端握手，兩人邀對方跨越分界線，最後文在寅先跨線到北韓，面對北韓一側合照，接著金正恩再到南韓合影。

青瓦台27日發布聲明表示，文在寅跨越軍事分界線到北韓一側，並非事前規劃。

中間的水泥長條為分界線，左邊為北韓、右邊則是南韓，僅一步的距離。 圖片來源／WI...
中間的水泥長條為分界線，左邊為北韓、右邊則是南韓，僅一步的距離。 圖片來源／WIKI維基百科
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10:49

彭博分析指出，27日的文金會看來似乎是美國與北韓「川金會」場邊的穿插表演，但其實它的重要性不只於此。

如果文金會失敗，讓北韓現在承受的壓力太快就減輕，會破壞川金會前美方的談判立場；但如果文金會順利成功，各方可循此途徑，最終結束目前世界上最危險的核武僵局。

對文在寅而言，這是沉重的負擔，此會成敗的關鍵不在於什麼大動作，而在於給川金會鋪路，如果未能鋪好這條路，文在寅先前達成的任何進展都不具意義。

金正恩在和平之家簽到簿上的筆跡。 取自青瓦台網站
金正恩在和平之家簽到簿上的筆跡。 取自青瓦台網站
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10:09

中新社：聯合國秘書長發言人迪雅里克在紐約聯合國總部表示，聯合國秘書長古特雷斯高度讚賞促成此次南北韓峰會的努力，並表示此次峰會將有助於推動實現半島無核化。

兩韓高峰會全程直播、同步口譯。畫面提供/Inter-Korean Summit Press Corps

10:00

金正恩和文在寅在和平之家會議室各自發表開場言論，以下是南韓政府的官方翻譯。

金正恩表示：「雙方抱持很高的期待，我們已從過去學到教訓。就算我們簽下完善協定，若未能落實，將讓引頸期盼的人民大失所望。我希望不會白白浪費過去到現在失落的11年，也希望我們能經常會晤永結同心，讓這11年不會徒然逝去。我希望為雙方寫下新扉頁，也相信我們能夠創造新開始，而我秉持著這樣的信念，前來今日的會議。」

文在寅表示：「春天拂遍南韓，我相信我倆會晤對所有人至關重要，這自然代表我們的肩上背負重擔。金正恩同志，有史以來您首度跨越軍事分界線，這已不再是分裂的象徵，而是和平的象徵。我很榮幸向金委員長您勇敢和大膽的決定致上敬意。」

09:53

南韓每日經濟新聞：南韓總統文在寅尋求在今年年內訪問平壤。

09:41

英國衛報報導，日本防衛大臣小野寺五典表示，日本希望兩韓峰會能為北韓的飛彈與核子計畫議題帶來象徵性進展，並促成有關冷戰時期日本民眾遭北韓綁架的決議。

日本首相安倍晉三據報曾獲南韓總統文在寅保證，將在兩韓峰會中提及日本民眾遭綁架的議題。

09:33

開放的兩分鐘對話由金正恩先開始，他表示，自己很緊張，兩韓關係不能再像上次一樣，要看著未來、向前看。他說，自己來之前聽到晚餐的菜單，包括平壤的冷麵，他特別準備了非常好吃的冷麵。

接著文在寅表示，今天天氣很好，似乎在祝賀他們的相逢，也可以說是朝鮮半島的春天，全世界都注目。他說，南北韓國民同胞有很大的期待，他們兩個人的肩膀上壓力很大。

文在寅表示，金正恩願意過來南韓，是種和平的象徵，代表分段的過去已經過去，全世界都有很大的期待。他很謝謝金正恩的來臨，兩人大方一點，希望能從金正恩手中拿到大方的禮物，今天兩人有很多時間可以好好聊一聊。

兩韓領袖文在寅（右）及金正恩27日牽手跨越軍事分界線。 歐新社
兩韓領袖文在寅（右）及金正恩27日牽手跨越軍事分界線。 歐新社
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09:29

韓聯社報導，兩韓高峰會10時15分開始，由金正恩進行開場發言。英國廣播公司（BBC）報導，文、金兩人進行一陣子私下會談過後，再度回到鏡頭前公開對談，畫面中可看到金正恩胞妹金與正坐在金正恩左側。

路透
路透
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文在寅（右）與金正恩進入板門店南韓一側的和平之家會談前。 歐新社
文在寅（右）與金正恩進入板門店南韓一側的和平之家會談前。 歐新社
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09:26

韓聯社報導，金正恩表示，他希望對兩韓眼前的議題進行「坦誠」的討論，且希望峰會帶來「良好結果」。

文在寅則說，金正恩的到訪是板門店和平的象徵，而非帶來分裂。

09:04

美國白宮對此表達祝福，並表示希望對話能夠朝向朝鮮半島和平與繁榮的未來邁進。

南北韓領袖文在寅（右）及金正恩跨越北緯38度軍事分界線，堪稱是歷史性的一步。 路...
南北韓領袖文在寅（右）及金正恩跨越北緯38度軍事分界線，堪稱是歷史性的一步。 路透
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文在寅（右）及金正恩在峰會前，與兩名孩童合照 。目前不清楚兩孩童身分。 路透
文在寅（右）及金正恩在峰會前，與兩名孩童合照 。目前不清楚兩孩童身分。 路透
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08:58

韓聯社報導，今天兩韓高峰會中，南韓並未派企業代表前往，但業界引頸期盼兩韓經濟合作，希望有助緩解雙方緊張關係。

南韓高峰會代表團主要是政治、國防、外交和安全官員，顯示此次高峰會重點在於去核。目前要談經濟合作仍為時過早，因為北韓連續核試和試射飛彈後，現仍面臨多項國際制裁。

文金兩人在抵達和平之家峰會會場前，校閱迎賓列隊。 路透
文金兩人在抵達和平之家峰會會場前，校閱迎賓列隊。 路透
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08:53

美國有線電視新聞網（CNN）提到，金正恩在來賓簿留下簽名時，使用的是自己帶去的簽字筆，「今天就是和平時代的新歷史，站在歷史的出發點上」。

目前文金兩人進入和平之家會議室，由於室內沒有攝影機，必須等候官方透露峰會進展。

08:51

韓聯社報導，美國白宮就兩韓峰會向兩韓民眾致上祝福，美國希望峰會能導致朝鮮半島的和平及繁榮。

金正恩於和平之家1樓來賓簿簽名後，文、金兩人已一同前往2樓進行峰會現場。金正恩在...
金正恩於和平之家1樓來賓簿簽名後，文、金兩人已一同前往2樓進行峰會現場。金正恩在和平之家訪客簿上寫下：「金正恩的簽名，今天就是和平時代的新歷史，站在歷史的出發點上」。 路透
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08:44

金正恩先與南韓高層人員握手寒暄，接著換文在寅與北韓高層人員握手致意，金正恩胞妹金與正與文在寅握手時笑容滿面。

兩韓領袖和南北韓官員站在台階上大合照，留下難得的歷史性畫面。 擷自CNN影音
兩韓領袖和南北韓官員站在台階上大合照，留下難得的歷史性畫面。 擷自CNN影音
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08:37

金正恩和文在寅在穿著傳統服飾的儀隊陪同下，一起走紅毯邁向和平之家。

兩人站上高台，儀隊奏樂，場面莊嚴壯觀。

08:35

幾個月前兩韓雙方還瀕臨交戰，但文金兩人今天將緩步同行、植樹紀念、檢視儀隊，並共享盛宴。

目前不確定南北韓能否在全球唯一真正關注的議題，北韓核武庫上，達成任何進展。外界期待並不高。批評與北韓採接觸交往的人士認為，北韓轉而採取連番外交攻勢是為了緩解國際制裁，為武器發展更臻完美爭取時間，並以未實現的棄核承諾換取援助。鼓吹接觸交往的人士則說，達成協議的唯一途徑是兩韓今天做的事：坐下來談。

北韓也可能利用金正恩和文在寅取得的進展，鋪墊金正恩與美國總統川普的峰會，可能成為北韓宣布擁核國地位的途徑。

08:32

金正恩已跨越非軍事區的軍事分界線，與文在寅握手且短暫交談，兩人都面帶微笑，讓攝影記者拍攝現場，完成文金會最重要的歷史畫面。

金正恩與文在寅握手且短暫交談。 路透
金正恩與文在寅握手且短暫交談。 路透
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08:30

南韓青瓦台發言人金宜謙，在南北韓峰會主新聞中心發佈27日首腦會談具體日程，並答記者問。主新聞中心的大螢幕正直播南韓總統文在寅的車隊，前往板門店的畫面。

兩韓高峰會全程直播、同步口譯。畫面提供/Inter-Korean Summit Press Corps

更新：08:29

在板門店非軍事區文金兩人會晤現場附近，兩位領袖預定行經路線鋪設了紅地毯。文在寅已在板門閣等待。金正恩從平壤前往，路程較遠。

08:14

南韓總統文在寅已抵達板門店非軍事區。

文在寅從青瓦台出發前，許多民眾在總統府外揮舞南韓國旗夾道歡迎，文在寅也和多名韓戰老兵握手致意，之後才搭車離去。青瓦台與板門店的距離約為30英里（約48公里）。

南韓總統文在寅27日上午動身前往非軍事區，參加和北韓領導人金正恩舉行的歷史性峰會...
南韓總統文在寅27日上午動身前往非軍事區，參加和北韓領導人金正恩舉行的歷史性峰會。歐新社
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號稱是世紀峰會的兩韓總統會面，今天早上台灣時間8:30展開（以下為台灣時間），北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅已各自出發，前往板門店兩韓軍事分界線南韓一側。

文金會今天在板門店南韓一側「和平之家」舉行。由於本次會談有望成為決定朝鮮半島未來命運的重大轉捩點，因此受到廣泛關注。

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據青瓦台昨天發佈的會談日程，文在寅與金正恩將於上午8時30分在板門店會面，9時30分開始舉行會談。會談分上午和下午兩場，會談結束後雙方將簽署協議。

會談結束後的下午5時30分起，兩韓領導人及隨行人員將出席在「和平之家」3樓舉行的歡迎晚宴。歡迎晚宴結束後，文在寅將為金正恩舉辦歡送儀式。

兩韓領導人是否在會談上宣布結束戰爭狀態成為輿論關注的焦點，此會也可稱為是美國總統川普與金正恩「川金會」的序曲。

韓聯社今晨報導，文金兩人將討論北韓無核化、朝鮮半島和平及兩韓合作。北韓官方通訊社朝中社則說，文金兩人將討論兩韓和平、繁榮及統一。

文在寅的車隊在前往板門店的途中。 歐新社
文在寅的車隊在前往板門店的途中。 歐新社
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金正恩文在寅板門店
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