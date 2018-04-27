不斷更新／南北韓歷史峰會 北韓領導人首度跨越38度線

兩韓高峰會全程直播、同步口譯。畫面提供/Inter-Korean Summit Press Corps

更新：11:25

文金會早上議程已結束，金正恩的賓士座車在12名安全人員的陪同下，暫時離開南韓和平之家，返回北韓一側休息。

27日早上在板門店金正恩的座車旁，有安全人員陪同。 路透 分享 facebook

27日早上在板門店金正恩的座車旁，有安全人員陪同。 路透 分享 facebook

The morning session is over, and Kim Jong Un, riding in the Mercedes limo, gets the human motorcade treatment, as his 12 bodyguards get in some nice midday cardio. pic.twitter.com/ZWQC9z2xE6 — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) 2018年4月27日

11:08

美國有線電視新聞網（CNN）報導，文金會出現事前未規畫的插曲──文在寅跨越軍事分界線到北韓一側。

北韓領導人金正恩上午會晤南韓總統文在寅時，表示他們應該更常會面，他也忍不住感嘆：「為什麼到這裡（南韓）會這麼難呢？」

金正恩說：「分界線甚至也沒高到難以跨越，走過這條線如此簡單，卻又如此困難，我們花了11年才走到這兒。」

南北韓的交界線是用水泥砌成的一長條小台階，寬度約僅一步距離。

文在寅和金正恩27日上午各佔在分界線一端握手，兩人邀對方跨越分界線，最後文在寅先跨線到北韓，面對北韓一側合照，接著金正恩再到南韓合影。

青瓦台27日發布聲明表示，文在寅跨越軍事分界線到北韓一側，並非事前規劃。

中間的水泥長條為分界線，左邊為北韓、右邊則是南韓，僅一步的距離。 圖片來源／ WIKI維基百科 分享 facebook

10:49

彭博分析指出，27日的文金會看來似乎是美國與北韓「川金會」場邊的穿插表演，但其實它的重要性不只於此。

如果文金會失敗，讓北韓現在承受的壓力太快就減輕，會破壞川金會前美方的談判立場；但如果文金會順利成功，各方可循此途徑，最終結束目前世界上最危險的核武僵局。

對文在寅而言，這是沉重的負擔，此會成敗的關鍵不在於什麼大動作，而在於給川金會鋪路，如果未能鋪好這條路，文在寅先前達成的任何進展都不具意義。

金正恩在和平之家簽到簿上的筆跡。 取自青瓦台網站 分享 facebook

10:09

中新社：聯合國秘書長發言人迪雅里克在紐約聯合國總部表示，聯合國秘書長古特雷斯高度讚賞促成此次南北韓峰會的努力，並表示此次峰會將有助於推動實現半島無核化。

兩韓高峰會全程直播、同步口譯。畫面提供/Inter-Korean Summit Press Corps

10:00

金正恩和文在寅在和平之家會議室各自發表開場言論，以下是南韓政府的官方翻譯。

金正恩表示：「雙方抱持很高的期待，我們已從過去學到教訓。就算我們簽下完善協定，若未能落實，將讓引頸期盼的人民大失所望。我希望不會白白浪費過去到現在失落的11年，也希望我們能經常會晤永結同心，讓這11年不會徒然逝去。我希望為雙方寫下新扉頁，也相信我們能夠創造新開始，而我秉持著這樣的信念，前來今日的會議。」

文在寅表示：「春天拂遍南韓，我相信我倆會晤對所有人至關重要，這自然代表我們的肩上背負重擔。金正恩同志，有史以來您首度跨越軍事分界線，這已不再是分裂的象徵，而是和平的象徵。我很榮幸向金委員長您勇敢和大膽的決定致上敬意。」

09:53

南韓每日經濟新聞：南韓總統文在寅尋求在今年年內訪問平壤。

09:41

英國衛報報導，日本防衛大臣小野寺五典表示，日本希望兩韓峰會能為北韓的飛彈與核子計畫議題帶來象徵性進展，並促成有關冷戰時期日本民眾遭北韓綁架的決議。

日本首相安倍晉三據報曾獲南韓總統文在寅保證，將在兩韓峰會中提及日本民眾遭綁架的議題。

09:33

開放的兩分鐘對話由金正恩先開始，他表示，自己很緊張，兩韓關係不能再像上次一樣，要看著未來、向前看。他說，自己來之前聽到晚餐的菜單，包括平壤的冷麵，他特別準備了非常好吃的冷麵。

接著文在寅表示，今天天氣很好，似乎在祝賀他們的相逢，也可以說是朝鮮半島的春天，全世界都注目。他說，南北韓國民同胞有很大的期待，他們兩個人的肩膀上壓力很大。

文在寅表示，金正恩願意過來南韓，是種和平的象徵，代表分段的過去已經過去，全世界都有很大的期待。他很謝謝金正恩的來臨，兩人大方一點，希望能從金正恩手中拿到大方的禮物，今天兩人有很多時間可以好好聊一聊。

兩韓領袖文在寅（右）及金正恩27日牽手跨越軍事分界線。 歐新社 分享 facebook

09:29

韓聯社報導，兩韓高峰會10時15分開始，由金正恩進行開場發言。英國廣播公司（BBC）報導，文、金兩人進行一陣子私下會談過後，再度回到鏡頭前公開對談，畫面中可看到金正恩胞妹金與正坐在金正恩左側。

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文在寅（右）與金正恩進入板門店南韓一側的和平之家會談前。 歐新社 分享 facebook

09:26

韓聯社報導，金正恩表示，他希望對兩韓眼前的議題進行「坦誠」的討論，且希望峰會帶來「良好結果」。

文在寅則說，金正恩的到訪是板門店和平的象徵，而非帶來分裂。

09:04

美國白宮對此表達祝福，並表示希望對話能夠朝向朝鮮半島和平與繁榮的未來邁進。

南北韓領袖文在寅（右）及金正恩跨越北緯38度軍事分界線，堪稱是歷史性的一步。 路透 分享 facebook

文在寅（右）及金正恩在峰會前，與兩名孩童合照 。目前不清楚兩孩童身分。 路透 分享 facebook

08:58

韓聯社報導，今天兩韓高峰會中，南韓並未派企業代表前往，但業界引頸期盼兩韓經濟合作，希望有助緩解雙方緊張關係。

南韓高峰會代表團主要是政治、國防、外交和安全官員，顯示此次高峰會重點在於去核。目前要談經濟合作仍為時過早，因為北韓連續核試和試射飛彈後，現仍面臨多項國際制裁。

文金兩人在抵達和平之家峰會會場前，校閱迎賓列隊。 路透 分享 facebook

08:53

美國有線電視新聞網（CNN）提到，金正恩在來賓簿留下簽名時，使用的是自己帶去的簽字筆，「今天就是和平時代的新歷史，站在歷史的出發點上」。

目前文金兩人進入和平之家會議室，由於室內沒有攝影機，必須等候官方透露峰會進展。

08:51

韓聯社報導，美國白宮就兩韓峰會向兩韓民眾致上祝福，美國希望峰會能導致朝鮮半島的和平及繁榮。

金正恩於和平之家1樓來賓簿簽名後，文、金兩人已一同前往2樓進行峰會現場。金正恩在和平之家訪客簿上寫下：「金正恩的簽名，今天就是和平時代的新歷史，站在歷史的出發點上」。 路透 分享 facebook

08:44

金正恩先與南韓高層人員握手寒暄，接著換文在寅與北韓高層人員握手致意，金正恩胞妹金與正與文在寅握手時笑容滿面。

兩韓領袖和南北韓官員站在台階上大合照，留下難得的歷史性畫面。 擷自CNN影音 分享 facebook

08:37

金正恩和文在寅在穿著傳統服飾的儀隊陪同下，一起走紅毯邁向和平之家。

兩人站上高台，儀隊奏樂，場面莊嚴壯觀。

08:35

幾個月前兩韓雙方還瀕臨交戰，但文金兩人今天將緩步同行、植樹紀念、檢視儀隊，並共享盛宴。

目前不確定南北韓能否在全球唯一真正關注的議題，北韓核武庫上，達成任何進展。外界期待並不高。批評與北韓採接觸交往的人士認為，北韓轉而採取連番外交攻勢是為了緩解國際制裁，為武器發展更臻完美爭取時間，並以未實現的棄核承諾換取援助。鼓吹接觸交往的人士則說，達成協議的唯一途徑是兩韓今天做的事：坐下來談。

北韓也可能利用金正恩和文在寅取得的進展，鋪墊金正恩與美國總統川普的峰會，可能成為北韓宣布擁核國地位的途徑。

08:32

金正恩已跨越非軍事區的軍事分界線，與文在寅握手且短暫交談，兩人都面帶微笑，讓攝影記者拍攝現場，完成文金會最重要的歷史畫面。

金正恩與文在寅握手且短暫交談。 路透 分享 facebook

08:30

南韓青瓦台發言人金宜謙，在南北韓峰會主新聞中心發佈27日首腦會談具體日程，並答記者問。主新聞中心的大螢幕正直播南韓總統文在寅的車隊，前往板門店的畫面。

兩韓高峰會全程直播、同步口譯。畫面提供/Inter-Korean Summit Press Corps

更新：08:29

在板門店非軍事區文金兩人會晤現場附近，兩位領袖預定行經路線鋪設了紅地毯。文在寅已在板門閣等待。金正恩從平壤前往，路程較遠。

08:14

南韓總統文在寅已抵達板門店非軍事區。

文在寅從青瓦台出發前，許多民眾在總統府外揮舞南韓國旗夾道歡迎，文在寅也和多名韓戰老兵握手致意，之後才搭車離去。青瓦台與板門店的距離約為30英里（約48公里）。

南韓總統文在寅27日上午動身前往非軍事區，參加和北韓領導人金正恩舉行的歷史性峰會。歐新社 分享 facebook

號稱是世紀峰會的兩韓總統會面，今天早上台灣時間8:30展開（以下為台灣時間），北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅已各自出發，前往板門店兩韓軍事分界線南韓一側。

文金會今天在板門店南韓一側「和平之家」舉行。由於本次會談有望成為決定朝鮮半島未來命運的重大轉捩點，因此受到廣泛關注。

分享 facebook 據青瓦台昨天發佈的會談日程，文在寅與金正恩將於上午8時30分在板門店會面，9時30分開始舉行會談。會談分上午和下午兩場，會談結束後雙方將簽署協議。

會談結束後的下午5時30分起，兩韓領導人及隨行人員將出席在「和平之家」3樓舉行的歡迎晚宴。歡迎晚宴結束後，文在寅將為金正恩舉辦歡送儀式。

兩韓領導人是否在會談上宣布結束戰爭狀態成為輿論關注的焦點，此會也可稱為是美國總統川普與金正恩「川金會」的序曲。

韓聯社今晨報導，文金兩人將討論北韓無核化、朝鮮半島和平及兩韓合作。北韓官方通訊社朝中社則說，文金兩人將討論兩韓和平、繁榮及統一。