金正恩離開平壤 赴板門店參加兩韓峰會

2018-04-27 06:26 中央社 首爾27日綜合外電報導



在兩韓邊界板門店停戰村，南韓軍人（近處四人）和北韓軍人（遠處四人）26日如常戒備，涇渭分明。 美聯社 分享 facebook

北韓官方中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩已經離開首都平壤，前往兩韓邊界的板門店，準備與南韓總統文在寅展開歷史性高峰會。

路透社報導，中央通信社表示，金正恩將直率與文在寅討論所有關於改善兩韓關係以及促進朝鮮半島和平、繁榮和統一的議題。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，文金會將於今天在板門店南韓一側「和平之家」舉行。由於本次會談有望成為決定朝鮮半島未來命運的重大轉捩點，因此受到廣泛關注。

據青瓦台昨天發佈的會談日程，文在寅與金正恩將於上午9時30分在板門店會面，10時30分開始舉行會談。會談分上午和下午兩場，會談結束後雙方將簽署協議。

會談結束後的下午6時30分起，兩韓領導人及隨行人員將出席在「和平之家」3樓舉行的歡迎晚宴。歡迎晚宴結束後，文在寅將為金正恩舉辦歡送儀式。

兩韓領導人是否在會談上宣佈結束戰爭狀態成為輿論關注的焦點。美國總統川普日前提及兩韓針對宣佈結束戰爭狀態進行對話，並對此「表示祝賀」，而南韓統一部對此表示，兩韓曾在2007年舉行的峰會上就有關半島結束戰爭狀態的問題達成了協議。

根據2007年兩韓峰會結束後發佈的宣言，兩韓就終止目前的停戰協議、建立永久和平的必要性達成共識，並商定第三方或第四方利益相關國領導人在半島舉行會談，討論半島結束戰爭狀態一事。