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金正恩送行罹難陸客 外媒：北韓重視大陸

2018-04-27 01:06聯合報 編譯王麗娟／報導

朝方專列運送大陸遇難者遺體和傷員回大陸，北韓領導人金正恩（前右一）來到專列車廂前...
朝方專列運送大陸遇難者遺體和傷員回大陸，北韓領導人金正恩（前右一）來到專列車廂前送行。 新華社
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北韓官方朝中社廿六日報導，北韓領導人金正恩廿五日晚間親自前往車站，目送在北韓發生遊覽車事故的卅二名中國大陸罹難者遺體運回。

在兩韓峰會將登場之際，法新社指出，北韓官媒大篇幅報導此事，顯示北韓重視與大陸關係。

朝中社報導，金正恩親自排出這行程，並對倖存者表示慰問。

北韓金正恩
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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