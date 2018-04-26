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影／南北韓峰會流程公布 台灣時間上午8點半正式登場

2018-04-26 18:01聯合報 記者陳祐元╱即時報導

眾所矚目的兩韓高峰會即將在27日登場，青瓦台秘書室主任任鐘皙（Im Jong-seok）今天上午召開記者會，透露更多峰會細節，他表示北韓最高領導人金正恩，將於台灣時間上午8點半跨過北緯38度線，文在寅總統會親自迎接，隨後廣場將舉行三軍儀隊校閱儀式。

正式峰會將於台灣時間9點半展開，會談地點位於南韓管轄的「和平之家」，金正恩會先在1樓簽到，供媒體拍照，隨後雙方代表團移駕2樓會議室，展開會談，中午時兩邊代表團會分開用餐。

下午會議開始前，還會有1場植樹儀式，文在寅與金正恩將在軍事分界線上，聯手種下1株誕生於1953年的松樹，使用南韓「漢拏山」（Halla）和北韓「長白山」（Baekdu）的土壤做為根基，再用漢江與大同江的河水灌溉，而文金2人的名字也會刻在樹上，象徵和平與繁榮。

植樹儀式後隨即展開第2場會談，會後雙方將簽署1項協議並發布共同聲明，任鐘皙並沒有說明聲明可能的內容，僅表示幕僚群皆期盼領導人能達成共識，將朝鮮半島無核化寫入協議中，而他們在峰會結束後，也會盡快召開記者會，將最新消息告知各國媒體。

這次峰會除了金正恩，還有其他9名北韓高層隨行，包括胞妹金與正、勞動黨中央政治局常委金永南，不過最受到外界關注的，反而是北韓人民軍總參謀長李明洙（Ri Myong Su）和北韓武力相朴永植（Pak Yong Sik），因為過去2次峰會中，北韓並未派遣軍方代表出席，專家預估，峰會期間可能會討論到非軍事區（DMZ）解除武裝及拆除邊界地雷等計畫。

南韓則是派出7人代表團，除了統一部長趙明均、國家安保室長鄭義溶，國防部長宋永武（Song Young-moo）和參謀本部議長鄭景斗（Jeong Kyeong-do）也會出席，2國軍屆高層將面對面會談；峰會結束後，南韓會在和平之家3樓舉行晚宴，雙方代表團將一同用餐。

兩韓高峰會將在27日登場，北韓最高領導人金正恩將於台灣時間8點30分，跨過北緯3...
兩韓高峰會將在27日登場，北韓最高領導人金正恩將於台灣時間8點30分，跨過北緯38度線，與南韓總統文在寅會面。美聯社
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