美國納入兩韓峰會進程 文在寅創新格局

2018-04-26 16:15 中央社 首爾26日專電



南韓總統文在寅。美聯社 分享 facebook

南北韓峰會即將登場，南韓總統文在寅有機會在會後及美國北韓峰會前，與美國總統川普會晤。文在寅超越南韓過去的格局，納入美國，主動出擊，但也面臨高度風險。

在首爾，南韓政府在政府大樓外牆掛出大幅宣傳，並舉行過去兩韓峰會展覽，強調朝鮮半島和平的新開始，也有民間團體公開支持可能帶來和平的高峰會。不過，這場近乎「速成」的政治大戲，仍有不少顧慮。

英文韓國中央日報（Korea JoongAng Daily）總編輯史裴斯（Anthony Spaeth）接受中央社記者訪問指出，文在寅面臨許多重大風險，其中一項是給北韓太多，讓對方同意所謂的大型協議，許多南韓保守派憂心文在寅真會提出美軍撤離南韓，這是重大的恐懼。

「恐懼還有大家所知的高峰會並非全部事實，雙方有外界不知道的秘密協議。」史裴斯說。

文在寅和北韓國務委員長金正恩將於27日在板門店南韓一側「和平之家」舉行高峰會，金正恩將於明天上午跨越北緯38度線軍事分界線，由文在寅親迎。。

核武是金正恩能夠坐上談判桌，甚至將和美國總統川普同進同出的關鍵。華府過去堅持平壤必須放棄，才願與平壤當局協商，文在寅政府這次將美國納入進程，川普也願意一試，超越過去兩韓高峰會的格局。

史裴斯分析，文金會唯一的樂觀面是，舊式的外交手段沒有效果，也無法被金正恩接納，或許文在寅的進度讓人感到不安，但這種近乎小說式的作法，可能是唯一的可行之道。

他認為，經濟制裁對金正恩的影響難以預料，所謂金正恩因為制裁才上談判桌的說法難說是事實，但金正恩絕對不可能放棄北韓的核武嚇阻力。

連串的國際峰會將在文金會後陸續展開，史裴斯說：「如果川普屆時離席，川金會沒有結論，文在寅將因此蒙羞。」

文在寅這套「納美入韓」，排除中國、俄羅斯及日本等國的策略，為平壤當局接受，也為川普和金正恩的會晤，先鋪下紅地毯，可說創下新格局。