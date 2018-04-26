親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
加國廂型車輾人
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

攀牆旁觀陳抗被警抓 退伍女中校：我看起來像暴民嗎？

網購洗髮精卻收到20本美國護照 警察教她「直接丟掉」

美國納入兩韓峰會進程 文在寅創新格局

2018-04-26 16:15中央社 首爾26日專電

南韓總統文在寅。美聯社
南韓總統文在寅。美聯社
分享

南北韓峰會即將登場，南韓總統文在寅有機會在會後及美國北韓峰會前，與美國總統川普會晤。文在寅超越南韓過去的格局，納入美國，主動出擊，但也面臨高度風險。

在首爾，南韓政府在政府大樓外牆掛出大幅宣傳，並舉行過去兩韓峰會展覽，強調朝鮮半島和平的新開始，也有民間團體公開支持可能帶來和平的高峰會。不過，這場近乎「速成」的政治大戲，仍有不少顧慮。

英文韓國中央日報（Korea JoongAng Daily）總編輯史裴斯（Anthony Spaeth）接受中央社記者訪問指出，文在寅面臨許多重大風險，其中一項是給北韓太多，讓對方同意所謂的大型協議，許多南韓保守派憂心文在寅真會提出美軍撤離南韓，這是重大的恐懼。

「恐懼還有大家所知的高峰會並非全部事實，雙方有外界不知道的秘密協議。」史裴斯說。

文在寅和北韓國務委員長金正恩將於27日在板門店南韓一側「和平之家」舉行高峰會，金正恩將於明天上午跨越北緯38度線軍事分界線，由文在寅親迎。。

核武是金正恩能夠坐上談判桌，甚至將和美國總統川普同進同出的關鍵。華府過去堅持平壤必須放棄，才願與平壤當局協商，文在寅政府這次將美國納入進程，川普也願意一試，超越過去兩韓高峰會的格局。

史裴斯分析，文金會唯一的樂觀面是，舊式的外交手段沒有效果，也無法被金正恩接納，或許文在寅的進度讓人感到不安，但這種近乎小說式的作法，可能是唯一的可行之道。

他認為，經濟制裁對金正恩的影響難以預料，所謂金正恩因為制裁才上談判桌的說法難說是事實，但金正恩絕對不可能放棄北韓的核武嚇阻力。

連串的國際峰會將在文金會後陸續展開，史裴斯說：「如果川普屆時離席，川金會沒有結論，文在寅將因此蒙羞。」

文在寅這套「納美入韓」，排除中國、俄羅斯及日本等國的策略，為平壤當局接受，也為川普和金正恩的會晤，先鋪下紅地毯，可說創下新格局。

文在寅金正恩南韓
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

朝鮮半島「不會明天就和平」 兩韓和解路上2大障礙

2018-04-26 13:02

南北韓峰會倒數計時 南韓為21大問題釋疑

2018-04-26 11:22

影／兩韓峰會回顧 金大中、盧武鉉都曾締造歷史

2018-04-26 09:29

李雪主是否陪金正恩赴會 南韓：未確定

2018-04-26 15:00

見證兩韓歷史性一刻 看懂「板門店」的重要性

2018-04-26 14:56

南韓民眾支持峰會 但不信任金正恩會放棄核武

2018-04-26 14:55

影／相隔11年兩韓領導人重啟對話

2018-04-26 14:54

期許兩韓和平繁榮 文、金將種樹紀念

2018-04-26 14:27

金正恩明跨38度線訪南韓 文在寅前往相迎

2018-04-26 14:27

歷史一刻！文在寅與金正恩首度會面 兩韓高峰會6大看點

2018-04-26 14:00

兩韓峰會將登場 安倍強調維持施壓北韓

2018-04-26 11:42

川金會前 美國安顧問：川普可能先會文在寅

2018-04-26 11:17

青瓦臺：金正恩胞妹將出席兩韓峰會

2018-04-26 11:12

兩韓峰會 文在寅和金正恩將種樹紀念

2018-04-26 11:06

南北韓峰會 新聞中心秀全方位實力

2018-04-26 11:02

南北韓峰會 中國算盤打得叮噹響

2018-04-26 10:55

文金會確切時程終於出爐！明早台灣時間8點30分

2018-04-26 10:19

影／文金會、川金會後 未來還有什麼重大會談將登場？

2018-04-26 09:27

要去板門店得簽生死狀！神秘38度線注意事項大公開

2018-04-26 09:24

南北韓峰會明登場 可能敲定DMZ階段撤軍計畫

2018-04-26 09:00

和平之家擺設大公開 處處釋放期待統一的訊息

2018-04-26 08:22

兩韓高峰會地點板門店 一次讓你看懂它的重要性

2018-04-26 07:32

相隔11年兩韓再會談 三次高峰會比較

2018-04-26 07:17

北韓宣布廢棄核試場 中國學者：早就崩塌

2018-04-26 00:12

兩韓峰會在即 朝鮮半島推和解…但民眾不信金正恩

2018-04-26 00:07

兩韓峰會在即 川普：金正恩開放且可敬

2018-04-26 00:05

兩韓峰會擬設聯絡辦事處 最可能設在板門店

2018-04-26 00:05

兩韓峰會期間 金正恩將檢閱南韓軍儀仗隊

2018-04-26 00:02

南韓政治兩極化 文在寅為和平冒險一搏

2018-04-25 23:38

兩韓和解 南韓人支持統一比率大幅攀升

2018-04-25 23:32

川金會在哪舉行？ 專家預測：川普將前往平壤 震驚世界

2018-04-25 23:18

一道兩韓峰會甜點 讓日本大動作抗議

2018-04-25 20:42

南北韓峰會媒體中心公開 5G科技直播

2018-04-25 19:24

影／兩韓峰會在即 南韓公布「文金會」宴客細節

2018-04-25 17:50

影／兩韓峰會在即 南韓人盼務實民間交流

2018-04-25 16:01

南韓「最危險小學」 離南北韓停戰線僅350公尺

2018-04-25 15:18

不再稱小火箭人！川普讚金正恩：開放且可敬

2018-04-25 14:29

兩韓峰會 擬討論「常設辦事處」

2018-04-25 14:27

【重磅快評】安倍苦刷存在感 台灣還要重蹈覆轍嗎？

2018-04-25 12:59
看更多

熱門文章

孫安佐出席預審庭 律師：放棄聽證以交換撤銷罪名

2018-04-25 22:18

11%比950%！ 鴻海股票總回報率與蘋果差很大

2018-04-25 23:13

與名模奉子成婚 日和尚年收破億車庫停滿名車

2018-04-26 12:54

邱彰預測孫安佐快可回家 將不會有任何犯罪紀錄

2018-04-26 03:16

加國警察緝凶「一槍未發」 BBC：美國驚呆了

2018-04-26 11:00

女子遛狗以為挖出「馬鈴薯」 回家上網查嚇得奪門而出

2018-04-26 10:49

川普找到失散多年妹妹？ 西班牙鄉下大媽激似川普爆紅

2018-04-26 08:28

網購洗髮精卻收到20本美國護照 警察教她「直接丟掉」

2018-04-26 15:21

美警為阻男子跳橋輕生 動用13輛貨車排車牆

2018-04-25 18:08

分析孫安佐案 律師：法官可能要求精神鑑定

2018-04-26 01:41

不科學！ 凱特產後7小時美美亮相 王室壓力令人感嘆

2018-04-25 23:31

川金會在哪舉行？ 專家預測：川普將前往平壤 震驚世界

2018-04-25 23:18

影／北韓中國邊防鬆散 鴨綠江畔有人淘金

2018-04-26 08:29

蘋果市值 五天蒸發八百億美元

2018-04-25 23:44

涉多起性侵殺人案 美「金州殺人魔」藏40多年終落網

2018-04-26 12:46

「我不殺你」 多倫多華裔警員冷靜伏兇獲盛讚

2018-04-26 01:35

從3M和CAT財報 可知美股投資人現在怕什麼

2018-04-25 18:17

史上最平價的倒車雷達 只需具備汽球、尖叫雞

2018-04-25 20:31

美中摩擦升溫 華府封殺中興後劍指華為

2018-04-25 23:34

孫安佐拋棄預審程序 換撤銷持有武器罪

2018-04-26 00:53

兩國元首不只握手...還牽小手 那些摸來摸去的政治學

2018-04-26 10:00

美最大連環殺人懸案 金州殺人魔 40多年終落網

2018-04-26 14:18

北韓核試場萬塔山驚傳坍塌

2018-04-25 16:32

一道兩韓峰會甜點 讓日本大動作抗議

2018-04-25 20:42

要去板門店得簽生死狀！神秘38度線注意事項大公開

2018-04-26 09:24

歷史一刻！文在寅與金正恩首度會面 兩韓高峰會6大看點

2018-04-26 14:00

北韓宣布廢棄核試場 中國學者：早就崩塌

2018-04-26 00:12

兩韓高峰會地點板門店 一次讓你看懂它的重要性

2018-04-26 07:32

相隔11年兩韓再會談 三次高峰會比較

2018-04-26 07:17

兩第一夫人白裙裝亮相 梅蘭妮亞勝出白帽子搶鏡頭

2018-04-25 17:53

看好企業財報 道瓊止住五連跌

2018-04-26 06:11

孫安佐出庭 律師有信心撤持有武器罪

2018-04-26 06:11

美債殖利率衝破3% 全球景氣近峰頂？

2018-04-25 23:54

川普國宴只請了1位民主黨人 共和黨議員都看不下去

2018-04-25 21:57

夏普財測優於預期 六年來首度發放股利

2018-04-26 14:43

為什麼美科技蓄勢反彈之際 台股仍漲不起來？

2018-04-26 12:00

走私電話簿構成叛國罪 北韓6民眾遭槍決

2018-04-25 20:09

吉卜力樂園2022年開幕 將再現霍爾的移動城堡

2018-04-25 12:48

私下營救菲勞惹惱科威特 菲律賓大使遭驅逐

2018-04-26 09:03

繼中興通訊之後 華為據傳也被美列入違反伊朗制裁調查

2018-04-26 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top