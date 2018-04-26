青瓦臺：金正恩胞妹將出席兩韓峰會

2018-04-26 11:12 中央社 首爾26日綜合外電報導



北韓領導人金正恩胞妹金與正（圖）也將出席兩韓峰會。美聯社 分享 facebook

南韓青瓦臺秘書室長任鐘皙（Im Jong-seok）今天表示，北韓領導人金正恩胞妹金與正也將出席兩韓峰會。

金與正今年2月擔任金正恩的特使，參加南韓主辦的冬季奧運。當時陪同金與正參加平昌冬奧的北韓名義上國家元首金永南（Kim Yong Nam）也將是明天北韓代表團成員之一。