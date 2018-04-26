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青瓦臺：金正恩胞妹將出席兩韓峰會

2018-04-26 11:12中央社 首爾26日綜合外電報導

北韓領導人金正恩胞妹金與正（圖）也將出席兩韓峰會。美聯社
北韓領導人金正恩胞妹金與正（圖）也將出席兩韓峰會。美聯社
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南韓青瓦臺秘書室長任鐘皙（Im Jong-seok）今天表示，北韓領導人金正恩胞妹金與正也將出席兩韓峰會。

金與正今年2月擔任金正恩的特使，參加南韓主辦的冬季奧運。當時陪同金與正參加平昌冬奧的北韓名義上國家元首金永南（Kim Yong Nam）也將是明天北韓代表團成員之一。

金與正北韓金正恩
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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