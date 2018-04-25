南韓政治兩極化 文在寅為和平冒險一搏

2018-04-25 23:38 中央社 首爾25日專電



南韓總統文在寅。美聯社 分享 facebook

南韓總統文在寅傾全力推動南北韓高峰會，在南韓內部引發兩極化不同的聲浪。首爾光化門廣場在峰會前一如預料出現抗議團體，南韓政局再度因對北韓的政策，陷入對峙。

南北韓領袖文在寅與金正恩27日將舉行高峰會，南韓方面將發表韓戰「終戰宣言」、簽署「和平協定」，及北韓棄核，做為文金會的目標，並全力展開國際宣傳，塑造文在寅政府樂觀進取的形象，希望掃除朝鮮半島的核武陰霾。

不過也有人等著看好戲。南韓自1988年民主化後產生的7位民選總統中，金大中、盧武鉉和文在寅3位自由派的總統，都以拉攏北韓作為政治籌碼，金大中的「陽光政策」延續至今，期間傳出以金錢換和平的醜聞，南韓政治也糾結在對北韓關係的分歧路線中。

兩韓峰會召開前夕，首爾光化門廣場照例出現意識形態不同的示威團體，在警力戒護下，不時彼此叫囂。

47歲，自稱自由韓國郵報記者的羅智勛，今天與反對在沒有北韓廢核協議下，即進行文金會的反峰會人士前往光化門廣場持標語抗議。他向中央社記者表示，北韓從沒對侵害大韓民國，包括韓戰在內，這一切行動從沒有道歉過。

羅智勛說：「北韓根本從過去到現在都沒有變，心裡都是這樣的，但現在南韓文在寅政府好像誤判，認為北韓已經改頭換面，他們覺得這是不對的，所以才出來示威。」

像羅智勛這樣持反對意見的南韓民眾，預料將在文金會當天繼續示威。

南韓複雜的民主政治充滿各類政治訴求，23歲的大學生、自稱民眾民主黨黨員的李聖證，今天也前往光化門廣場，他把矛頭指向美國總統川普，及美國長期對朝鮮半島事務的干預。

李聖證表示，南北韓準備開高峰會簽署協定的情況下，美國還是搞「關鍵決斷」和「鷂鷹」軍演，川普利用演習，雖然規模變小，但是演習時間拉長，他的獨裁方式幾乎和希特勒一樣。

他還將話鋒轉向深陷醜聞的前總統李明博。李聖證說：「李明博總統搞大江開發，弄掉韓幣幾乎達23兆，政府必須把這些錢收回來，應該要用在民生上。」

南北韓峰會舞台緊鑼密鼓搭建，準備迎接兩韓領袖。韓戰後第3場世人關注的朝鮮半島政治大秀，在金正恩升高核武威脅，卻又戲劇化的調整立場，順應南韓要求，送出和平鴿，吸引了全球目光。

但在南韓內部，這種發展不令人感到意外，2000年和2007年峰會後的走向，都未如平壤的承諾發展，當時也重挫兩位前總統的政治聲望。