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兩韓高峰會地點板門店 一次讓你看懂它的重要性

2018-04-26 07:32聯合新聞網 綜合報導

板門店共同警備區戒備森嚴。記者蔣宗裕／攝影
板門店共同警備區戒備森嚴。記者蔣宗裕／攝影
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北韓領導人文在寅金正恩預計本月27日在板門店南韓一側的「和平之家」舉行歷史性高峰會，但是板門店到底在哪裡？為何兩韓歷史性的一刻會選在此點？

板門店距首爾60公里、離平壤約215公里。圖擷自Google Map
板門店距首爾60公里、離平壤約215公里。圖擷自Google Map
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歷史背景特殊 停火協議就在板門店調停

板門店距首爾52公里、離平壤約147公里，設於南北韓軍事分界線上，是南北韓唯一接點。1945年二次大戰結束後，朝鮮半島分別由中、美、英、俄四國共同託管，以北緯38度線為界，蘇聯統理朝鮮半島北部、美軍統理三八線以南地區。1948年南北兩韓分別獨立為「大韓民國」與「朝鮮民族主義人民共和國」，兩邊政權互不承認。

1950年韓戰爆發，北韓受到中共支持，南韓在美軍及聯合國軍的支持下參戰，直到三年後才停火。1953年7月，當時中國人民志願軍、北韓人民軍、聯合國軍三方在板門店簽署停火協議，並沿著北緯38度建立南北各兩公里的非軍事區域（Korean Demilitarized Zone）。目前曾由內設有中立國監督委員會，由瑞士、瑞典、捷克與波蘭四國監察。

共同戒備區（JSA）也就是板門店的區域圖，共同戒備區為直徑800公尺圓周範圍的區...
共同戒備區（JSA）也就是板門店的區域圖，共同戒備區為直徑800公尺圓周範圍的區域，和平之家位在軍事分界線（MDL）下方南韓境內。圖擷自維基百科
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兩韓士槍面對面守衛 軍事氣氛緊張

事實上，板門店原先是現今南北韓交界處的一個村落，其區域包含現在的兩韓共同警備區（Joint Security Area, JSA），但韓戰後板門店這個村落已在戰爭中被摧毀，因此現在說的板門店並非當初的村落，而是指共同警備區（JSA）。

板門店最有名的地標小藍屋（南北韓簽署停戰協定地點），地理位置重要，是南北韓士兵唯一可以面對面守衛的地方，軍事氣氛緊張。很多南北韓談判都於板門店進行，有趣的是，軍事分界線直接穿過會議室談判桌的正中間，讓北韓軍方與聯合國軍司令部能在各自的地盤上進行面對面的談判。

後來因為原本的建築不堪使用，在1985年，北韓興建了統一閣，作為會談地點，而後南韓則在1989年建設了和平之家，之後的會談也多改到統一閣或者和平之家，這次的會談地點，就選在三層樓高的和平之家。

圖為南韓境內自由之家T2會談室。中新社
圖為南韓境內自由之家T2會談室。中新社
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地點意義重大 北韓領導人韓戰後首次踏入南韓

圖片來源/聯合報
圖片來源/聯合報
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板門店也稱為停戰村，兩韓曾於1953在此簽定《朝鮮停戰協定》而聲名大噪，其歷史定位相當於柏林圍牆，為冷戰時期的象徵。歷史中南北韓兩次高峰會（2000年、2007年）皆在北韓平壤舉辦，此次的會議將會是韓戰後，北韓最高領導人首次踏入南韓境內，因此在南韓媒體看來，選在板門店南韓境內的和平之家會唔具有極大的歷史意義。

廣播心戰轟炸 兩韓邊界氣氛經常性緊張

「自由之村」位在板門店的的村落，在村內可直接遙望北韓，兩邊距離不到100公尺。自韓戰後飽受北韓心戰喊話的疲勞轟炸，廣播內容大多在譴責南韓政府的執政能力，特別是針對前總統朴槿惠，甚至還批評朴槿惠的爸媽，可見氣氛風聲鶴唳。

但近日隨著兩韓關係回溫，兩邊皆釋出善意。自由之村村長金東九昨日受訪時表示，去年南北韓氣氛緊張，村民24小時被北韓心戰喊話轟炸，但這個月23日開始北韓暫停廣播，村民終於可以安心一點，身為村長，期望自由之村居民可以有更安穩的生活。

北韓南韓文在寅金正恩板門店
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