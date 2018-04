要去板門店得簽生死狀!神秘38度線注意事項大公開

2018-04-26 09:24 聯合新聞網 綜合報導



板門店是兩韓衝突與停戰的象徵性標誌,北緯38度線成為砲火下的無聲地,在這裡,能感受到兩韓緊繃的氣息,稍一個不小心,戰火可能一觸即發。

這次的南北韓峰會選的地點正是板門店「和平之家」,北韓領導人將踏上南韓與南韓總統文在寅展開高峰會,這也是兩韓第三次舉辦峰會,金正恩因此將成為停戰後首位踏上南韓領土的北韓領導人,板門店又再度成為鎂光燈下的焦點,這個充滿軍事禁區,甚至要簽署生死狀的地方,到底有什麼神奇的魅力,讓旅客能捨棄各大觀光盛區,只為了一窺究竟,感受歷史的痕跡。

到底要怎麼樣能前往板門店旅遊、要注意什麼?聯合新聞網整理一次告訴你!

第三次兩韓峰會將在27日登場,板門店南側「和平之家」加緊戒備。 圖/美聯社 分享 facebook

▪板門店介紹:

1.板門店 (Panmunjom)

其實板門店名字的由來,只是來自於附近一間雜貨店,但卻成為南北韓之間唯一接點。

板門店是位於南北韓交界、北緯38度停戰線上的一個村落,是南北韓於1953年韓戰末期簽訂《朝鮮停戰協定》而聞名。

板門店距離首爾約52公里、平壤約147公里,板門店是於軍事分界上設置的,在東西800M、南北400M的共同警備區,相隔聯合國軍及朝鮮人民軍的警備崗哨。美方於2004年10月31日,把板門店共同警備區域警備任務正式移給南韓,但還是留有部份人員,做為美國、南韓兩方的協商窗口。

板門店的藍色小屋是南北韓的會議室,左圖桌子前站著一位士兵站崗,這張桌子就是南北韓交界38度線,一秒就能跨越南北韓。 圖片來源/ 《一日の遠方》作者拿鐵不加糖授權提供,未經同意禁止轉載。 分享 facebook

2.MDL(Military Demarcation Line)軍事分界線

軍事分界線、南北韓的交界線。

中間的水泥長條為分界線,左邊為北韓、右邊則是南韓,僅一步的距離。 圖片來源/ WIKI維基百科 分享 facebook

3.DMZ(Demilitarized Zone)韓半島非武裝區

DMZ 譯名為「非軍事區」,韓戰 (1950~1953年) 休戰之後,分裂為南韓 (韓國) 與北韓,為了預防軍事上直接的衝突而設置的緩衝地帶,而在中間劃出一塊軍事性的非武裝地帶叫做「DMZ」,南北各退兩公里當為「緩衝區」,長250里、寬4公里。如下圖橘色範圍

橘色範圍為DMZ。 圖片來源/ WIKI維基百科 分享 facebook

4.JSA(Joint Security Area)共同警備區域

這區是最能感受到軍事緊張氛圍的區域,此區警備最為森嚴,若有來板門店旅遊,必定要來這裡體驗看看。

這區是在韓半島非武裝地區內,唯一南、北韓軍人面對面的地方,也是各單位駐紮的地點,還包含了聯合國軍方、紅十字會工作人員等。

一同來揭開板門店的神秘面紗。 圖片來源/ RunHotel.hk授權提供,未經同意禁止轉載。 分享 facebook

板門店中的藍色建築由聯合國軍管理,白色建築由北韓軍管理。

這是南韓士兵的最後防線,出了這道門後就是北韓的領域,據說有旅客曾經在此被北韓士兵帶走,因此南韓多派了一位士兵駐守門前,為了保護旅客安,也防止有其他突發。 圖片來源/ 《一日の遠方》作者拿鐵不加糖授權提供,未經同意禁止轉載。 分享 facebook

▪該如何到板門店觀光?

板門店每日有限觀光人數,而且並不是每天都有導覽團開放名額,需要事先申請,因為軍事因素而臨時禁止參觀也是偶爾會發生。

跟團:可找韓國當地一日遊、或可以透過Klook或是KKday網站預定即可,價位則是看行程,約落在一千多-三千多台幣。

自由行:記得要攜帶護照,否則只能在臨津閣,進不去DMZ(南北韓非武裝地帶)。

從首爾搭乘地鐵京義線至底站汶山站,出站後轉乘計程車,告知司機到「臨津閣」,在臨津閣則有登記進入DMZ的櫃檯,出示護照就能買得進入邊界的門票。

▪開放時間:

板門店休息日為每週日、每週一、國定假日

週二~週六 每天開放3場次進行參觀(09:45、13:15、15:15)

※ 11月~3月平日僅開放2場次參觀(09:45、13:15),週六開放3場次參觀

JSA會議室旁邊還有紀念品專賣店,這裡裏頭有北韓錢幣和一些手工藝品,還有很多軍用品。 圖片來源/ 《一日の遠方》作者拿鐵不加糖授權提供,未經同意禁止轉載。 分享 facebook

▪板門店參觀所需時間

90分鐘(簡介30分鐘、參觀60分鐘)

▪參觀對象

1.滿10歲以上之韓國人、韓國政府邀請之機關、團體或推薦之外國人。

2.參訪種類:貴賓參訪(副部長以上級別之韓國人與外國人)、特別參訪(取材記者、貴賓家屬、中央監察委員營參訪者等聯合國參訪團體)、一般參訪。

3.以參觀當日為基準,未滿11歲的孩童無法參觀。

台灣人想去板門店該如何預約?

以前參加板門店一日遊需要用E-mail當地韓國旅行社進行預定,目前台灣可以透過Klook或是KKday網站預定即可,且可以使用信用卡付款,但要注意的是需在行程前最少3日,提供彩色列印證件文本,因為需要申請准許證。

▪觀光時注意事項

1.參觀時不能穿著過度暴露的服裝,像是有洞的牛仔褲、短褲、涼鞋、無袖上衣、運動服、迷彩服等、男性長髮或是過於誇張的髮型也是會被禁止。

2.不得飲酒及攜帶酒類。

3.需攜帶護照等相關身份證件。

4.要準時,若遲到即取消資格。遇到南北韓間關係緊張時,有可能致使行程部分或完全被取消。

5.不可攜帶寵物。

6.禁止和北韓軍人交流(對話、揮手、用手指都不可)。

7.只能在被准許的地方拍照、不能用超過90mm變焦的相機鏡頭。

8.需簽署生死狀,內容約是參觀板門店純屬個人志願行為,如果中途遇到任何危險,如被北韓抓走、流彈打傷/死,南韓方面都不用負任何責任。

生死狀的內容,大約就是參觀板門店純屬個人志願行為,如果中途遇到任何危險,像是被北韓抓走、流彈打傷、死,南韓方面都不用負任何責任。 圖片來源/ 《一日の遠方》作者拿鐵不加糖授權提供,未經同意禁止轉載。 分享 facebook

▪各景點簡介

臨津閣旅遊區

位於大韓民國京畿道坡州市,占地6,000坪,包括臨津閣主體建築、臨津閣和平世界、京畿和平中心、臨津閣廣場及各種紀念碑等區域,附近有可以俯瞰朝鮮的都羅展望台,這也是普通民眾能進入韓國的最北端。

自由之橋

自由之橋位於大韓民國京畿道坡州市,臨南北韓交界的三八線,是唯一橫跨臨津江連接南北韓的溝通橋樑,1953年兩韓就在此地交換戰俘,戰俘走過後大喊「自由萬歲」,因此而得其名。

自由之橋,曾經北韓在這裏遣返南韓的戰俘 。 圖片來源/ RunHotel.hk授權提供,未經同意禁止轉載。 分享 facebook

周邊的圍牆上,到處可見掛滿了很多絲帶,這些絲帶是代表著南韓人渴望同家人團聚,和渴望兩國統一而掛上的,又稱為「和平和平彩帶」,每一條都承載著不同的願望。 圖片來源/ RunHotel.hk授權提供,未經同意禁止轉載。 分享 facebook

第三地道

第三大道距離首爾約52公里,地道規模寬2公尺、高2公尺 、總長1,635公尺,與第一第二地道皆為北韓意圖侵略南韓的證據,1974年根據脫北者諜報,說北韓正進行地道挖鑿工程,因此從1975年開始,南韓便在汶山區進行鑽探搜查,因此才發現了這些隧道,而第三隧道比第一第二隧道更接近市中心,因此也更具威脅性。(注意:第三地道內禁止拍照攝影。)

第三地道實況,目前中間已經封起來了。 圖片來源/ 韓國觀光公社 分享 facebook

第三地道前的紀念碑,寓意南北韓本是同一個球,現在卻裂了一半,但只要兩邊同心,南北韓總會有統一的那天。 圖片來源/ RunHotel.hk授權提供,未經同意禁止轉載。 分享 facebook

都羅展望台

都羅山瞭望台DMZ 中是最接近北韓的遼望台,展望台中寫著「分裂的結束,是統一的開始」,象徵希望有朝一日南北韓能走向和平統一的信念,上投有許多望遠鏡(需自費),能看到北韓裡許多重要的地標,也能看見農民們的一舉一動。

都羅山瞭望台是最接近北韓的遼望台,看下去能看到北韓許多重要的地標,如送信塔、金日城銅像、松嶽山等等。 圖片來源/ RunHotel.hk授權提供,未經同意禁止轉載。 分享 facebook

都羅山車站

都羅山車站外觀。 圖片來源/ RunHotel.hk授權提供,未經同意禁止轉載。 分享 facebook

都羅山車站興建於2002年,是南韓最北的車站,出善意所興建,盼著有一天火車能直接通往北韓,但卻不如所願,在2008年一位南韓人在北韓金剛山旅遊區被射殺後,兩韓關係又鬧翻,車站也因此關閉,至今成為觀光區,只有遊客到來。

車站內的一牌廣告牌寫著「Not The last Station for the South, But the first station toward the North」,讓人看著百感交集。 圖片來源/ RunHotel.hk授權提供,未經同意禁止轉載。 分享 facebook

▪費用

以大韓旅行社為例。

1.板門店+DMZ(非武裝地帶)觀光:

韓幣120,000元(約台幣3,300元,含餐費、導遊、交通)

所需時間:8小時

行程概要:和平之家、JSA共同警備區域、臨津閣、自由之橋、第三地道、都羅展望台、都羅站。

2.板門店觀光:

韓幣85,000元(約台幣2,336元,含餐費、導遊、交通)

所需時間:7小時

行程概要:和平之家、JSA共同警備區域、臨津閣、自由之橋。

3.DMZ(非武裝地帶)&第三地道:

韓幣65,000元(約台幣1,786元,含餐費、導遊、交通)

所需時間:7小時

行程概要:臨津閣、自由之橋、第三地道、都羅展望台、望拜壇。