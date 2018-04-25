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川普稱金正恩可敬 淡化川金會期待

2018-04-25 04:36中央社 華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，北韓領導人金正恩「非常可敬」，「川金會」的討論非常順利，但是他也淡化對迅速達成非核化協議的期待，稱「也許，我們大家都在浪費很多時間」。

路透社報導，川普在白宮與法國總統馬克宏會談時告訴記者，北韓希望「川金會」「儘快舉行」。

川普說：「這對世界是很棒的事。我們有很好的討論。金正恩真的非常開明，從我們目前所見的一切，我認為他非常可敬。」

川普已表示，他可能在5月底或6月初會見金正恩。

美國一直敦促北韓放棄核武，並表示會維持透過制裁對平壤施加「最大壓力」的政策，以達成這個目標。

川普說，他希望與北韓來往是正面的，但他希望看到北韓完全非核化。他在與馬克宏聯合記者會被要求進一步說明時表示：

「這意味他們去除核武。很簡單…我可以達成簡單的協議，並宣稱勝利，這很容易。我不想這麼做。我希望他們去除核武。」

川普表示，他不會重複過去政府的錯誤。他的幕僚指控過去的政府為與北韓達成協議，太早放寬制裁。

川普說：「最大施壓的行動將會持續下去。」

「最後結果會是什麼，我們等著瞧。也許會有好事發生，也許我們大家都在浪費很多時間，但是希望對相關各造都好。」

川普因太快同意會見金正恩，成為首位會見北韓領導人的美國現任總統，而遭受一些批評。不過他表示，他沒有讓步。

「儘管一些媒體說我讓步，除了這項會面是很棒的事情外，我甚至還沒討論讓步。」

川普北韓金正恩
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