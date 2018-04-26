相隔11年兩韓再會談 三次高峰會比較

2018-04-26 07:17 聯合新聞網 綜合報導



周五南北韓將舉辦歷史性峰會，屆時南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩將於板門店南韓轄區「和平之家」會面，而這次的兩韓峰會也是繼2000年及2007年以來，南韓與北韓雙方領導人第三次會面，預計雙方將可能在會上討論締結和平條約並發表終戰宣言。

三八線綿延朝鮮半島250公里。 分享 facebook

1945年二次大戰結束後，日本結束佔領朝鮮半島，根據雅爾達會議討論結果，朝鮮半導在戰後分別由中、美、英、俄四國共同託管，其中以北緯38度線為基準，蘇聯政權統理朝鮮半島北部，而美軍則統理三八線以南地區。1948年南北兩韓分別獨立為「大韓民國」與「朝鮮民族主義人民共和國」。

1950年韓戰爆發，北韓受到中共支持，而南韓則在美軍及聯合國軍的支持下參戰，直到三年後韓戰才停火。1953年7月，當時中國人民志願軍、北韓人民軍、聯合國軍三方在板門店簽署停火協議，並沿著北緯38度建立南北各兩公里的非軍事區域，然而當時兩韓卻未進一步簽署和平協約，因此技術上雙方直到現在仍處於未終戰狀態。

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2000年6月第一次峰會

金大中 VS.金正日

《北韓平壤百花園迎賓館》

在兩韓分治55年以後，南北韓於2000年6月時舉辦第一次峰會，時任南韓總統金大中與北韓領導人金正日，在平壤百花園迎賓館會面，會後金大中與金正日共同聯署發表《南北共同宣言》，當中兩韓領導人宣示將努力解決統一及人道問題，並加強雙方在非軍事上的合作，以促進彼此信任。當年南韓總統金大中也因為採取陽光政策，積極促進與北韓對話，而於同年獲得諾貝爾和平獎。

2007年10月第二次峰會

盧武鉉 VS. 金正日

《北韓平壤425文化會館》

南北韓在第一次峰會7年過後，舉辦了第二次峰會，當時南韓總統盧武鉉承襲金大中陽光政策，在2007年10月徒步穿越三八線進入平壤與金正日進行對談，在這次會面當中，雙方領導人承續《南北共同宣言》，在會後共同發表《南北關係發展與和平繁榮宣言》，達成八項協議，包括兩韓將解決核武問題及敵對關係，建立和平體系取代1953年的停火協定，並聯合促進雙方經貿上的合作等，然而峰會結束後，北韓卻仍繼續進行一連串的核武試驗，而隨著之後其他南韓總統改對北韓採取強硬立場，這項協議並未取得進一步的成效。

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2018年4月第三次峰會

文在寅 VS. 金正恩 《板門店南韓轄區「和平之家」》

南韓總統文在寅(左圖)，北韓領導人金正恩(右圖)。聯合報系資料照片。 分享 facebook

時隔11年，兩韓在文在寅的積極促進下，將再次重啟對話，南北兩韓將於27日舉辦第三次峰會。南韓現任總統文在寅是脫北者出身，過去隨著父母從北韓逃到南韓，也因此對於南北韓問題格外重視，文在寅在上任前就曾明確表示，將與北韓領導人金正恩展開對話，過去文在寅也曾在2007年協助盧武鉉策畫兩韓峰會，對於兩韓交流有一定經驗。

圖片來源/聯合報 分享 facebook 外界預估，這次兩韓峰會雙方將在會上討論締結和平條約事宜，及發表終戰宣言，韓聯社報導指出，雖然目前雙方對於具體用詞上仍在討論，但雙方對於結束敵對狀態都有共識。

報導也指出，屆時直播將可望見到雙方領導人握手的歷史畫面。值得注意的是，過去兩次峰會皆是南韓總統前往北韓交流，這次峰會的地點則設在板門店南韓轄區「和平之家」，因此金正恩也將成為歷年來，第一位造訪南韓的北韓領導者。

雙方為了這次的峰會能順利進行，兩韓軍方也在日前分別暫停在南北韓邊境實施的「心戰喊話」，南韓官方在過去幾周以來也陸續翻修板門店和平之家，為峰會做準備。